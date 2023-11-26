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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:1
Второй тайм: 65'
Спартак Трнава
0'
1:0
16' Гол
Благут Патрик
1:1
52' Гол
Дюриш Михал

Ход матча

16'
Благут Патрик
(Ковачик Петер)
1:0
52'
1:1
Дюриш Михал
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
2.30
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
7
Галчик
Роланд
90
Mark
Assinor
77
Christophe
Kabongo
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
23
Даниэл
Эрик
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
25
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
Железярне Подбрезова
3-4-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
6:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
К
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.67

Среднее время на гол

100
135

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.47
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.4
Ковачик Петер 5 0.33
Галчик Роланд 5 (1) 0.33
Благут Патрик 5 0.33
Christophe Kabongo 3 0.2
Marek Kristian Bartos 3 0.2
Sanusi Ridwan 2 0.13
Lekan Okunola 2 0.13
Кузма Марек 1 0.07
Rene Paraj 1 0.07
Jozef Spyrka 1 (1) 0.07
Бакаля Микулаш 1 0.07
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.4
Дюриш Михал 5 0.33
Баинович Филип 3 0.2
Офори Келвин 2 0.13
Джуричин Марко 2 (1) 0.13
Даниэл Эрик 1 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.07
Желькович Адриан 1 0.07
Ристовски Милан 1 0.07
Бернат Ян 1 0.07
Компан-Брезник Миха 1 0.07
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 4 0
Matej Gresak 2 0
Rene Paraj 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Шулек Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Азанго Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
1
Железярне Подбрезова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спартак Трнава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

11
8
Железярне Подбрезова
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Спартак Трнава
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
10%
3
23%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
8
50%
2
18%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

36
24
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
6%
4
17%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
6
17%
7
29%
29%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
12
33%
3
13%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
4
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
3
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 1:1 15 8 4 3 24 - 16 28
4.
Железярне Подбрезова
 1:1 15 8 3 4 35 - 20 27
5.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 15 2 1 12 10 - 35 7
11.
Михаловце
 15 0 5 10 11 - 33 5
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 1:1 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 1:1 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Спартак Трнава
 1:1 8 5 3 0 14 - 8 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 1:1 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Ковачик Петер сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Patrik Blahut бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
2.30
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4.50
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9.50
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