Тур: 15. Стадион: ZELPO Arena.
1:1
Второй тайм: 65'
Ход матча
16'
1:0
52'
1:1
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
23
Даниэл
Эрик
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
25 Simon Fasko
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.47
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.4
|Ковачик Петер
|5
|0.33
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.33
|Благут Патрик
|5
|0.33
|Christophe Kabongo
|3
|0.2
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.2
|Sanusi Ridwan
|2
|0.13
|Lekan Okunola
|2
|0.13
|Кузма Марек
|1
|0.07
|Rene Paraj
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.07
|Бакаля Микулаш
|1
|0.07
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.4
|Дюриш Михал
|5
|0.33
|Баинович Филип
|3
|0.2
|Офори Келвин
|2
|0.13
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.13
|Даниэл Эрик
|1
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.07
|Желькович Адриан
|1
|0.07
|Ристовски Милан
|1
|0.07
|Бернат Ян
|1
|0.07
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.07
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
1
Железярне Подбрезова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спартак Трнава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
11
8
Железярне Подбрезова
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Спартак Трнава
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
10%
3
23%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
1
8%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
8
50%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
36
24
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
6%
4
17%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
6
17%
7
29%
29%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
12
33%
3
13%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
25
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
104
77
410
311
410
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 12
|38
|2.
|15
|10
|2
|3
|33 - 19
|32
|3.
|1:1
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|4.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|35 - 20
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|6.
|15
|7
|4
|4
|30 - 23
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|8.
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|14 - 23
|17
|10.
|15
|2
|1
|12
|10 - 35
|7
|11.
|15
|0
|5
|10
|11 - 33
|5
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|25 - 14
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|8.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|11.
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|1:1
|7
|3
|0
|4
|16 - 12
|9
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|10.
|8
|1
|0
|7
|7 - 20
|3
|11.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4