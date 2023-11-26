Тур: 15. Стадион: ZELPO Arena.
1:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолБлагут Патрик
1:1
52' ГолДюриш Михал
74' Желтая карточкаRene Paraj
1:2
76' ГолБаинович Филип
90' Желтая карточкаОфори Келвин
90'+7
Ход матча
16'
1:0
52'
1:1
74'
76'
1:2
90'
90'
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
23
Даниэл
Эрик
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
25 Simon Fasko
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.47
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.4
|Ковачик Петер
|5
|0.33
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.33
|Благут Патрик
|5
|0.33
|Christophe Kabongo
|3
|0.2
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.2
|Sanusi Ridwan
|2
|0.13
|Lekan Okunola
|2
|0.13
|Кузма Марек
|1
|0.07
|Rene Paraj
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.07
|Бакаля Микулаш
|1
|0.07
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.4
|Дюриш Михал
|5
|0.33
|Баинович Филип
|4
|0.27
|Офори Келвин
|2
|0.13
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.13
|Даниэл Эрик
|1
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.07
|Желькович Адриан
|1
|0.07
|Ристовски Милан
|1
|0.07
|Бернат Ян
|1
|0.07
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.07
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Rene Paraj
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
1
Железярне Подбрезова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спартак Трнава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
11
8
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Спартак Трнава
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
18
9
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
10%
3
20%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
5
33%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
8
50%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
37
26
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
5%
4
15%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
6
16%
8
31%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
12
32%
4
15%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
16
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
53
25
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
105
87
411
312
411
114
312
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4