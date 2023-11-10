Тур: 14. Стадион: Колос.
2:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМилько Вадим
27' Желтая карточкаПетько Сергей
32' Желтая карточкаМельник Александр
2:0
35' ГолБурда Никита
49' Вторая желтая карточкаМельник Александр
72' Желтая карточкаКораблин Тимур
76' Желтая карточкаСолдат Игорь
80' Желтая карточкаДемченко Александр
90'+6
Ход матча
18'
1:0
27'
35'
2:0
72'
76'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.14
|Цуриков Андрей
|2
|0.14
|Лучкевич Валерий
|2
|0.14
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.07
|Бурда Никита
|1
|0.07
|Безбородько Денис
|1
|0.07
|Салабай Антон
|1
|0.07
|Vladyslav Veleten
|1
|0.07
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.14
|Yegor Gunichev
|2
|0.14
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.14
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|5
|0
|Бурда Никита
|5
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Кораблин Тимур
|3
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Петько Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
4
2
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
5
22%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
5
22%
61-75
1
11%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0
Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Минай
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
311
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4