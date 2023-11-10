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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Колос Ковалёвка
2:0
Конец матча
Минай
0'
1:0
18' Гол
Милько Вадим
27' Желтая карточка
Петько Сергей
32' Желтая карточка
Мельник Александр
2:0
35' Гол
Бурда Никита
49' Вторая желтая карточка
Мельник Александр
72' Желтая карточка
Кораблин Тимур
76' Желтая карточка
Солдат Игорь
80' Желтая карточка
Демченко Александр
90'+6
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
29
Емец
Владислав
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
30
Тотовицкий
Андрей
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
73
Мельник
Александр
32
Петько
Сергей
2
Taras
Dmytruk
6
Ралюченко
Андрей
23
Немчанинов
Дмитрий
10
Одарюк
Владимир
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
19
Yegor
Gunichev
Колос Ковалёвка
Минай

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 2 (1) 0.14
Цуриков Андрей 2 0.14
Лучкевич Валерий 2 0.14
Ореховский Павел 1 (1) 0.07
Бурда Никита 1 0.07
Безбородько Денис 1 0.07
Салабай Антон 1 0.07
Vladyslav Veleten 1 0.07
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.14
Yegor Gunichev 2 0.14
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.14
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 5 0
Бурда Никита 5 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Безбородько Денис 2 0
Емец Владислав 2 0
Демченко Александр 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Кораблин Тимур 3 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Петько Сергей 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Немчанинов Дмитрий 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Минай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

4
2
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
5
22%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
2
22%
5
22%
61-75
1
11%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0
Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Минай

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Полесье
 13 8 2 3 20 - 9 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 13 3 4 6 10 - 19 13
13.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
14.
Александрия
 13 2 4 7 7 - 18 10
15.
Верес
 12 1 5 6 10 - 19 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
6.
Полесье
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Весь список
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