  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кривбасс
0:2
Первый тайм: 43'
Динамо Киев
0'
0:1
8' Гол
Ванат Владислав
12' Красная карточка
Бескоровайный Данил
0:2
27' Гол
Караваев Александр

Ход матча

8'
0:1
Ванат Владислав
12'
Бескоровайный Данил
 
18'
Рябов Вячеслав
Klim Prykhodko
 
27'
0:2
Караваев Александр
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Динамо Киев
64.00
Реклама, fon.bet
6.70
Реклама, betcity.ru
2.12
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
94
Задерака
Максим
6
Klim
Prykhodko
21
Кузык
Денис
97
По
Жан-Морель
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
20
Караваев
Александр
37
Царенко
Антон
77
Бенито
11
Ванат
Владислав
Кривбасс
Динамо Киев

История личных встреч

Кривбасс
Динамо Киев

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 6 0.43
Кожушко Олег 6 0.43
Бескоровайный Данил 3 0.21
Кузык Денис 2 0.14
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.14
Klim Prykhodko 2 (1) 0.14
Дибанго Иван 1 0.07
Дебелко Роман 1 0.07
Хомченовский Дмитрий 1 0.07
Понедельник Андрей 1 0.07
Лунёв Максим 1 (1) 0.07
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.55
Ванат Владислав 5 0.45
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.36
Бражко Владимир 3 0.27
Волошин Назар 2 0.18
Караваев Александр 1 0.09
Бенито 1 0.09
Сидорчук Сергей 1 0.09
Тымчик Александр 1 0.09
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Бизимана Джихад 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 4 0
Дубинчак Владислав 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Ванат Владислав 1 1
Бражко Владимир 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
5
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

14
10
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
40%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

26
23
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
15%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
9
35%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
5
19%
8
35%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1

Результаты матчей

Кривбасс
Динамо Киев

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
4
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
1
4
3
2.5
2
3
1
6
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
2
8
5
1.5
7
3
6
7
2.5
4
6
1
12
3.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Кривбасс
 0:2 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 2:0 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 14 4 4 6 13 - 16 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 0:1 12 2 4 6 12 - 16 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 0:2 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 2:0 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 0:1 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 0:2 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Динамо Киев
 2:0 6 3 1 2 15 - 11 10
7.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
8.
Заря
 0:1 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Динамо Киев
64.00
Реклама, fon.bet
6.70
Реклама, betcity.ru
2.12
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:2 Динамо Киев онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кривбасс
Динамо Киев
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 