Тур: 14. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:2
Первый тайм: 43'
0'
0:1
8' ГолВанат Владислав
12' Красная карточкаБескоровайный Данил
0:2
27' ГолКараваев Александр
Ход матча
8'
0:1
27'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
25
Дячук
Максим
77
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Кривбасс
Динамо Киев
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.43
|Кожушко Олег
|6
|0.43
|Бескоровайный Данил
|3
|0.21
|Кузык Денис
|2
|0.14
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.14
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.14
|Дибанго Иван
|1
|0.07
|Дебелко Роман
|1
|0.07
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.07
|Понедельник Андрей
|1
|0.07
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.07
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.55
|Ванат Владислав
|5
|0.45
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.36
|Бражко Владимир
|3
|0.27
|Волошин Назар
|2
|0.18
|Караваев Александр
|1
|0.09
|Бенито
|1
|0.09
|Сидорчук Сергей
|1
|0.09
|Тымчик Александр
|1
|0.09
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Ванат Владислав
|1
|1
|Бражко Владимир
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
5
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
14
10
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
40%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
23
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
15%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
9
35%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
5
19%
8
35%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1
Результаты матчей
Кривбасс
Динамо Киев
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
4
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
41
43
23
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
82
85
73
67
46
112
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|22 - 10
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|0:2
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 16
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|0:2
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|6
|Ворскла
|Tiago Santana
|6