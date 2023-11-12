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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Заря
0:1
Первый тайм: 22'
ЛНЗ Черкассы
0'
0:1
7' Гол
Пасич Геннадий

Ход матча

7'
0:1
Пасич Геннадий
(Шестаков Сергей)
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
ЛНЗ Черкассы
1.98
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3.45
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3.55
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Все Коэффициенты
30
Турбаевский
Никита
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
15
Дришлюк
Кирилл
70
Кирюханцев
Игорь
10
Нагнойный
Денис
22
Мичин
Петар
11
Алефиренко
Даниил
7
Антюх
Денис
94
Пеньков
Герман
33
Селин
Евгений
37
Рыбалка
Сергей
55
Ковалёв
Максим
95
Стасюк
Пётр
16
Олейник
Денис
10
Бойко
Виталий
17
Норенков
Денис
19
Хобленко
Алексей
7
Шестаков
Сергей
11
Пасич
Геннадий
Заря
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.33
Антюх Денис 2 (2) 0.17
Волошин Викентий 1 0.08
Батагов Арсений 1 0.08
Нагнойный Денис 1 0.08
Джордан 1 0.08
Русин Назарий 1 0.08
Яцык Александр 1 0.08
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.21
Прядун Максим 3 0.21
Наумец Владислав 2 0.14
Бойко Виталий 2 (1) 0.14
Пасич Геннадий 1 0.07
Норенков Денис 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Вантух Роман 3 0
Снурницын Игорь 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Азиангбе Коджо 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Муравский Назарий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Пеньков Герман 2 0
Бойко Виталий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Насонов Александр 1 0
Шестаков Сергей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
6
Заря
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
ЛНЗ Черкассы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
6
40%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1
Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0

Результаты матчей

Заря
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Заря
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
7
3
8
1.5
4
9
1
10
2.5
2
11
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Кривбасс
 0:2 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 2:0 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 14 4 4 6 13 - 16 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 0:1 12 2 4 6 12 - 16 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 0:2 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 2:0 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 0:1 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 0:2 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
6.
Динамо Киев
 2:0 6 3 1 2 15 - 11 10
7.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
8.
Заря
 0:1 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
ЛНЗ Черкассы
1.98
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3.45
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ЛНЗ Черкассы
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