Тур: 14. Стадион: Skif Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолПасич Геннадий
62' Желтая карточкаСнурницын Игорь
63' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
74' Желтая карточкаНасонов Александр
76' Желтая карточкаАзиангбе Коджо
1:1
88' ГолАлефиренко Даниил
1:2
89' ГолПасич Геннадий
90' Желтая карточкаПеньков Герман
90' Желтая карточкаГорбач Игорь
90'+5
Ход матча
6'
62'
63'
76'
88'
89'
1:2
90'
90'
55
Джордан
22
Мичин
Петар
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.33
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.17
|Волошин Викентий
|1
|0.08
|Батагов Арсений
|1
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.08
|Джордан
|1
|0.08
|Русин Назарий
|1
|0.08
|Алефиренко Даниил
|1
|0.08
|Яцык Александр
|1
|0.08
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.21
|Прядун Максим
|3
|0.21
|Пасич Геннадий
|2
|0.14
|Наумец Владислав
|2
|0.14
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.14
|Норенков Денис
|1
|0.07
|Ковалёв Максим
|1
|0.07
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Савин Антон
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Горбач Игорь
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Муравский Назарий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Норенков Денис
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Шестаков Сергей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
6
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1
Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0
Результаты матчей
Заря
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Заря
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
34
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
77
39
59
111
212
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|22 - 10
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|19 - 14
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|1:0
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|6
|Ворскла
|Tiago Santana
|6