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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Заря
1:2
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
0:1
6' Гол
Пасич Геннадий
62' Желтая карточка
Снурницын Игорь
63' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
74' Желтая карточка
Насонов Александр
76' Желтая карточка
Азиангбе Коджо
1:1
88' Гол
Алефиренко Даниил
1:2
89' Гол
Пасич Геннадий
90' Желтая карточка
Пеньков Герман
90' Желтая карточка
Горбач Игорь
90'+5
30
Турбаевский
Никита
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
15
Дришлюк
Кирилл
70
Кирюханцев
Игорь
10
Нагнойный
Денис
22
Мичин
Петар
11
Алефиренко
Даниил
7
Антюх
Денис
94
Пеньков
Герман
33
Селин
Евгений
37
Рыбалка
Сергей
55
Ковалёв
Максим
95
Стасюк
Пётр
16
Олейник
Денис
10
Бойко
Виталий
17
Норенков
Денис
19
Хобленко
Алексей
7
Шестаков
Сергей
11
Пасич
Геннадий
Заря
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.33
Антюх Денис 2 (2) 0.17
Волошин Викентий 1 0.08
Батагов Арсений 1 0.08
Нагнойный Денис 1 0.08
Джордан 1 0.08
Русин Назарий 1 0.08
Алефиренко Даниил 1 0.08
Яцык Александр 1 0.08
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.21
Прядун Максим 3 0.21
Пасич Геннадий 2 0.14
Наумец Владислав 2 0.14
Бойко Виталий 2 (1) 0.14
Норенков Денис 1 0.07
Ковалёв Максим 1 0.07
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Савин Антон 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Снурницын Игорь 4 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0
Горбач Игорь 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Муравский Назарий 4 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Насонов Александр 2 0
Бойко Виталий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Шестаков Сергей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
6
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1
Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0

Результаты матчей

Заря
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Заря
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
7
3
9
1.5
5
9
1
11
2.5
2
12
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 1:0 14 6 6 2 22 - 14 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 0:1 13 6 1 6 19 - 14 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 1:0 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 1:0 5 4 0 1 11 - 5 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 0:1 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Ворскла Челядин Артём 6
Ворскла Tiago Santana 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Шестаков Сергей сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Заря 1:2 ЛНЗ Черкассы онлайн

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