Тур: 14. Стадион: Черноморец.
1:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
9'
22'
31'
1:1
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Черноморец Од
Рух Львов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|5
|0.38
|Бойчук Богдан
|2
|0.15
|Кузык Орест
|2
|0.15
|Samson Iyede
|2
|0.15
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.15
|Шпорн Йон
|1
|0.08
|Авагимян Артур
|1
|0.08
|Guy Hadida
|1
|0.08
|Ермаков Виталий
|1
|0.08
|Путря Илья
|1 (1)
|0.08
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.36
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.36
|Рунич Василий
|3
|0.21
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.21
|Слюбик Богдан
|2
|0.14
|Карабин Ярослав
|1
|0.07
|Denys Teslyuk
|1
|0.07
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Edson
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Квасница Илья
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
1
Черноморец Од
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
7
9
Черноморец Од
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Рух Львов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
17%
2
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
7
37%
61-75
3
17%
6
32%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
7
44%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0
Результаты матчей
Черноморец Од
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
63
32
36
23
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
22
16
22
16
13
16
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
57
58
39
310
111
211
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|22 - 10
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|19 - 14
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|1:0
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|6
|Ворскла
|Tiago Santana
|6