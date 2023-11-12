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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Черноморец Од
2:3
Конец матча
Рух Львов
0'
0:1
9' Гол
Yevgeniy Pastukh
22' Желтая карточка
Квасница Илья
1:1
29' Гол в свои ворота
Дидик Роман
2:1
58' Гол
Бадибанга Зигей
69' Красная карточка
Luka Gucek
2:2
72' Пенальти
Де Паула Таллес
2:3
87' Гол
Плюман Анже-Фредди
90' Желтая карточка
Салюк Владимир
90' Желтая карточка
Guy Hadida
90' Желтая карточка
Шпорн Йон
90' Желтая карточка
Рунич Василий
90'+5
1
Варакута
Даниил
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
1
Герета
Юрий-Владимир
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
63
Marko
Sapuha
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
19
Yevgeniy
Pastukh
11
Соломон-Отабор
Вив
Черноморец Од
Рух Львов

История личных встреч

Черноморец Од
Рух Львов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 5 0.38
Бойчук Богдан 2 0.15
Кузык Орест 2 0.15
Samson Iyede 2 0.15
Васильев Александр Андреевич 2 0.15
Бадибанга Зигей 1 0.08
Шпорн Йон 1 0.08
Авагимян Артур 1 0.08
Guy Hadida 1 0.08
Ермаков Виталий 1 0.08
Путря Илья 1 (1) 0.08
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.36
Климчук Юрий 5 (2) 0.36
Рунич Василий 3 0.21
Yevgeniy Pastukh 3 0.21
Слюбик Богдан 2 0.14
Де Паула Таллес 1 (1) 0.07
Плюман Анже-Фредди 1 0.07
Карабин Ярослав 1 0.07
Denys Teslyuk 1 0.07
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 4 0
Кузык Орест 2 1
Samson Iyede 2 1
Luka Gucek 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Авагимян Артур 2 0
Брагару Максим 2 0
Guy Hadida 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Edson 4 0
Рунич Василий 4 0
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
1
Черноморец Од
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

7
9
Черноморец Од
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Рух Львов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
6
43%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
16%
3
13%
1-15
6
32%
1
4%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
8
35%
61-75
3
16%
7
30%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
7
41%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0

Результаты матчей

Черноморец Од
Рух Львов

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
2
1.5
3
6
2
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
2
1
6
2.5
3
2
1
6
3.5
1
4
1
6
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
6
8
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 1:3 12 7 3 2 22 - 13 24
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
10.
Шахтёр Донецк
 1:3 5 3 0 2 8 - 6 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
3.
Шахтёр Донецк
 1:3 7 4 3 0 14 - 7 15
4.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Черноморец Од Салюк Владимир 2 3
Ворскла Челядин Артём 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Дидик Роман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 22'
      Квасница Илья получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Квасница Илья сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Yevgeniy Pastukh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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