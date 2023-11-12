Тур: 14. Стадион: Арена Львов.
1:3
Второй тайм: 80'
0'
1:0
5' ГолСикан Даниил
1:1
41' ГолСарапий Эдуард
1:2
51' ГолГуцуляк Алексей
1:3
55' ГолЛеднeв Богдан
60' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
76' Желтая карточкаБондарь Валерий
Ход матча
5'
1:0
41'
51'
55'
1:3
76'
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Днепр-1
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.25
|Кащук Алексей
|3
|0.25
|Матвиенко Николай
|3
|0.25
|Зубков Александр
|2
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.17
|Назарина Егор
|2
|0.17
|Траоре Лассина
|2
|0.17
|Судаков Георгий
|2
|0.17
|Келси Кевин
|2
|0.17
|Вьюнник Богдан
|1
|0.08
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.36
|Филиппов Александр
|4
|0.29
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.21
|Леднeв Богдан
|2
|0.14
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|1
|0.07
|Когут Игорь
|1
|0.07
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.07
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|5
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Рубчинский Валентин
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Днепр-1
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Днепр-1
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
14
6
Шахтёр Донецк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Днепр-1
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
2
10%
3
20%
1-15
5
24%
4
27%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Днепр-1
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
25
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
49
38
112
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|22 - 10
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|4.
|1:3
|12
|7
|3
|2
|22 - 13
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|16.
|14
|0
|6
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|10.
|1:3
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|3.
|1:3
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|5.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 3
|Ворскла
|Челядин Артём
|6