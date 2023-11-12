Тур: 14. Стадион: Арена Львов.
1:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСикан Даниил
1:1
41' ГолСарапий Эдуард
1:2
51' ГолГуцуляк Алексей
1:3
56' ГолЛеднeв Богдан
61' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
76' Желтая карточкаБондарь Валерий
90'+4
Ход матча
5'
1:0
41'
51'
56'
1:3
76'
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Днепр-1
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.25
|Кащук Алексей
|3
|0.25
|Матвиенко Николай
|3
|0.25
|Зубков Александр
|2
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.17
|Назарина Егор
|2
|0.17
|Траоре Лассина
|2
|0.17
|Судаков Георгий
|2
|0.17
|Келси Кевин
|2
|0.17
|Вьюнник Богдан
|1
|0.08
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.36
|Филиппов Александр
|4
|0.29
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.21
|Леднeв Богдан
|2
|0.14
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|1
|0.07
|Когут Игорь
|1
|0.07
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.07
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|5
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Рубчинский Валентин
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Днепр-1
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
14
6
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Днепр-1
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
7
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
3
14%
3
17%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Днепр-1
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
59
39
212
111
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 3
|Ворскла
|Челядин Артём
|6