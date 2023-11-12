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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:3
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
5' Гол
Сикан Даниил
1:1
41' Гол
Сарапий Эдуард
1:2
51' Гол
Гуцуляк Алексей
1:3
56' Гол
Леднeв Богдан
61' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
76' Желтая карточка
Бондарь Валерий
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Шахтёр Донецк
Днепр-1

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Днепр-1

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
К
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.25
Кащук Алексей 3 0.25
Матвиенко Николай 3 0.25
Зубков Александр 2 0.17
Крыськив Дмитрий 2 0.17
Назарина Егор 2 0.17
Траоре Лассина 2 0.17
Судаков Георгий 2 0.17
Келси Кевин 2 0.17
Вьюнник Богдан 1 0.08
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 5 0.36
Филиппов Александр 4 0.29
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.21
Леднeв Богдан 2 0.14
Сарапий Эдуард 1 0.07
Бабенко Руслан 1 0.07
Когут Игорь 1 0.07
Бланко Доминго 1 (1) 0.07
Адамюк Владимир 0 0
Рубчинский Валентин 0 0
Мирошниченко Денис 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Степаненко Тарас 3 0
Матвиенко Николай 3 0
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 5 1
Бабенко Руслан 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Рубчинский Валентин 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Днепр-1
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

14
6
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Днепр-1
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

16
7

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
3
14%
3
17%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
18%
2
11%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4
Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Днепр-1

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
5
9
3
9
2.5
2
12
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Полесье
 14 9 2 3 22 - 10 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 12 7 3 2 22 - 13 24
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
8.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
9.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
10.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 8 - 6 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
3.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
4.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Черноморец Од Салюк Владимир 2 3
Ворскла Челядин Артём 6
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:3 Днепр-1 онлайн

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