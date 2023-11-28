Тур: 3. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
67' Желтая карточкаAlessandro Bianconi
69' Желтая карточкаКоне Бенджамин
77' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
80' Желтая карточкаКрочата Джованни
83' Желтая карточкаГабриеллони Алессандро
90'+8
Ход матча
69'
80'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
475 Количество передач 334
-
58 Владение мячом, % 42
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
-
12 Luca Bonadeo
-
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.36
|Иоанну Николас
|3
|0.21
|Барба Федерико
|2
|0.14
|Одентал Кас
|2
|0.14
|Беллемо Алессандро
|1
|0.07
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.07
|Черри Альберто
|1
|0.07
|Да Кунья Лукас
|1
|0.07
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.07
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|3
|0.21
|Новакович Андрия
|2
|0.14
|Лепоре Франко
|1
|0.07
|Alessandro Caporale
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Эусепи Умберто
|1
|0.07
|Крочата Джованни
|1
|0.07
|Alessandro Bianconi
|1
|0.07
|Mattia Tordini
|1
|0.07
|Серсанти Алессандро
|1
|0.07
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|5
|1
|Базелли Даниэле
|2
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Да Кунья Лукас
|3
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|6
|0
|Серсанти Алессандро
|5
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|3
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Лемменс Матс
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
Результаты матчей
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лекко
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
7
3
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Лекко
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
6
35%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
1
7%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0
Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0
Лекко
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1
Результаты матчей
Комо
Лекко
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Комо
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
410
410
113
212
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6