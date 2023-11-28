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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Комо
0:0
Конец матча
Лекко
0'
67' Желтая карточка
Alessandro Bianconi
69' Желтая карточка
Коне Бенджамин
77' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
80' Желтая карточка
Крочата Джованни
83' Желтая карточка
Габриеллони Алессандро
90'+8

Ход матча

62'
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
 
63'
Иовин Алессио
Да Кунья Лукас
 
63'
Коне Бенджамин
Беллемо Алессандро
 
67'
 
Alessandro Bianconi
69'
Коне Бенджамин
 
71'
 
Марроне Лука
Alessandro Bianconi
71'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
75'
 
Бузо Николо
Дельи Инноченти Дуччо
77'
 
Серсанти Алессандро
78'
Иоанну Николас
Сала Марко
 
80'
 
Крочата Джованни
82'
 
Luca Giudici
Лемменс Матс
83'
Габриеллони Алессандро
 
85'
Черри Альберто
Чаджиа Мутир
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 475 Количество передач 334
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
7
Чаджиа
Мутир
10
Кутроне
Патрик
22
Саракко
Умберто
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
21
Крочата
Джованни
Комо
4-2-3-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.36
Иоанну Николас 3 0.21
Барба Федерико 2 0.14
Одентал Кас 2 0.14
Беллемо Алессандро 1 0.07
Верди Симоне 1 (1) 0.07
Черри Альберто 1 0.07
Да Кунья Лукас 1 0.07
Габриеллони Алессандро 1 0.07
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 3 0.21
Новакович Андрия 2 0.14
Лепоре Франко 1 0.07
Alessandro Caporale 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Эусепи Умберто 1 0.07
Крочата Джованни 1 0.07
Alessandro Bianconi 1 0.07
Mattia Tordini 1 0.07
Серсанти Алессандро 1 0.07
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 5 1
Базелли Даниэле 2 1
Курто Марко 3 0
Да Кунья Лукас 3 0
Барба Федерико 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 6 0
Серсанти Алессандро 5 0
Марроне Лука 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Дельи Инноченти Дуччо 3 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Лемменс Матс 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0

Результаты матчей

Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лекко
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

7
3
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Лекко
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
6
35%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0
Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0
Лекко
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1

Результаты матчей

Комо
Лекко

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Комо
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
5.
Палермо
 14 7 3 4 19 - 11 24
6.
Катанзаро
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 14 5 4 5 17 - 14 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
13.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 14 1 5 8 13 - 19 8
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
12.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Весь список
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    • Первый тайм
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