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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
7' Гол
Тайт Фабиан
30' Желтая карточка
Олзер Джакомо
45' Вторая желтая карточка
Олзер Джакомо
56' Желтая карточка
Папетти Андреа
76' Желтая карточка
Чиско Андреа
1:1
79' Гол
Боррелли Дженнаро
87' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+5

Ход матча

7'
Тайт Фабиан
1:0
30'
 
Олзер Джакомо
45'
 
Олзер Джакомо
46'
 
Галацци Николас
Бьярнасон Биркир
46'
 
Бьянки Флавио
Уар Матье
46'
Lorenzo Lonardi
Петерс Дауда
 
56'
 
Папетти Андреа
62'
 
Бизоли Димитри
Бертаньоли Массимо
62'
 
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
67'
Silvio Merkaj
Лунетта Габриэль
 
67'
Бро Жереми
Раути Никола
 
74'
Чиско Андреа
Одогву Рафаэль
 
76'
Чиско Андреа
 
79'
1:1
Боррелли Дженнаро
(Галацци Николас)
83'
Emanuele Pecorino
Каньяно Андреа
 
87'
 
Бизоли Димитри

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 343 Количество передач 463
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Полуцци
Джакомо
42
Петерс
Дауда
14
Куомо
Джузеппе
55
Мазиелло
Андреа
30
Джорджини
Андреа
3
Каньяно
Андреа
23
Раути
Никола
8
Лунетта
Габриэль
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
27
Олзер
Джакомо
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
3
Уар
Матье
11
Мончини
Габриэле
7
Бьярнасон
Биркир
Зюйдтироль
5-4-1
Брешия
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Брешия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 8 (5) 0.57
Одогву Рафаэль 4 0.29
Silvio Merkaj 2 0.14
Emanuele Pecorino 2 0.14
Тайт Фабиан 1 0.07
Киерво Риккардо 1 0.07
Simone Davi 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.21
Боррелли Дженнаро 2 0.14
Бьярнасон Биркир 2 0.14
Бизоли Димитри 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Папетти Андреа 0 0
Галацци Николас 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 4 0
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Simone Davi 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Куомо Джузеппе 2 0
Петерс Дауда 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Чиско Андреа 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 4 1
Кистана Андреа 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
3
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

17
9
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
7
41%
2
22%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
17%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0
Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Брешия

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
2
11
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
5.
Палермо
 14 7 3 4 19 - 11 24
6.
Катанзаро
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 14 5 4 5 17 - 14 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
13.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 14 1 5 8 13 - 19 8
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
12.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Олзер Джакомо получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Олзер Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Тайт Фабиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Брешия онлайн

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