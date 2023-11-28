Тур: 3. Стадион: Марко Друсо.
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолТайт Фабиан
30' Желтая карточкаОлзер Джакомо
45' Вторая желтая карточкаОлзер Джакомо
56' Желтая карточкаПапетти Андреа
76' Желтая карточкаЧиско Андреа
1:1
79' ГолБоррелли Дженнаро
87' Желтая карточкаБизоли Димитри
90'+5
Ход матча
7'
1:0
30'
45'
56'
76'
79'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
343 Количество передач 463
-
42 Владение мячом, % 58
42
Петерс
Дауда
23
Раути
Никола
21
Тайт
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Петерс ДаудаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Раути НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Simone Davi
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Зюйдтироль
Брешия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|8 (5)
|0.57
|Одогву Рафаэль
|4
|0.29
|Silvio Merkaj
|2
|0.14
|Emanuele Pecorino
|2
|0.14
|Тайт Фабиан
|1
|0.07
|Киерво Риккардо
|1
|0.07
|Simone Davi
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.21
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.14
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.14
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Папетти Андреа
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Simone Davi
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|Петерс Дауда
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Чиско Андреа
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Кистана Андреа
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
3
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
17
9
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
7
41%
2
22%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
17%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0
Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Брешия
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
211
310
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6