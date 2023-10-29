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  4. Кубок Короля 2023-2024
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Иттифак
Прогнозы 24
Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (22)
X 8.3% (2)
Аль-Иттифак 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 1
Талиска Андерсон 1 1
Яхья Айман 1 1
_Al Nemer M. 1 1
Мане Садио 1 (1) 1
Теллес Алекс 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса 2 2
Вейналдум Джорджиньо 1 1
Аль-Кувайкиби Мохаммед 1 1

Карточки

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Иттифак
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 4:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Абха - Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
4 Аль-Иттифак
0 Аль-Иттихад Джидда
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
Аль-Хулуд
Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Фатех
1 Аль-Охдуд
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Хазем Селемани Фаиз 2 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 2
Аль-Ахли Джидда _Al Buraikan F. 2
Аль-Фейха _Al Abdulmanam M. 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Араби _Al-Muwallad A. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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  • 15 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 24
    Аль-Наср Эр-Рияд 91.7% (22)
    X 8.3% (2)
    Аль-Иттифак 0% (0)
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    91.7% (22)
    Ничья
    8.3% (2)
    Аль-Иттифак
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (15)
    Меньше
    34.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (15)
    Нет
    34.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (12)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.7% (4)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.5% (3)
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