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История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|1
|Талиска Андерсон
|1
|1
|Яхья Айман
|1
|1
|_Al Nemer M.
|1
|1
|Мане Садио
|1 (1)
|1
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса
|2
|2
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|1
|Аль-Кувайкиби Мохаммед
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Иттифак
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 4:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Абха - Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1 Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Точный счет
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Хазем
|Селемани Фаиз
|2 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|2
|Аль-Ахли Джидда
|_Al Buraikan F.
|2
|Аль-Фейха
|_Al Abdulmanam M.
|2
|Аль-Араби
|_Al-Muwallad A.
|1
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
91.7% (22)
Ничья
8.3% (2)
Аль-Иттифак
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (15)
Меньше
34.78% (8)
Обе команды забьют
Да
65.22% (15)
Нет
34.78% (8)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
16.7% (4)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
12.5% (3)
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