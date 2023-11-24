  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Фламенго
1:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
14' Желтая карточка
Котулио Матеус
21' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
36' Желтая карточка
Тьяго Маия
47' Желтая карточка
Кандидо Луан
55' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
55' Желтая карточка
Helio Junio
66' Желтая карточка
Айртон Лукас
1:0
75' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
87' Красная карточка
Борбас Тиаго
90'+5
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Фламенго
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Ред Булл Брагантино

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
4:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.32
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.21
Жерсон Сантос 5 0.15
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.15
Айртон Лукас 4 0.12
Эвертон Соарес 3 0.09
Лео Перейра 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.29
Борбас Тиаго 9 0.26
Рамирес Эрик II 3 0.09
Helio Junio 3 0.09
_Talisson 3 0.09
Витиньо Витор V 2 0.06
Henry Mosquera 2 0.06
Брунинью Филипе 2 0.06
Капишаба Жуниньо 2 0.06
Винисиос Маркос 2 0.06
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 8 0
Энрике Бруно 6 1
Тьяго Маия 7 0
Бруно Фабрисио 7 0
Айртон Лукас 7 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Котулио Матеус 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 10 0
Борбас Тиаго 7 1
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Фернандес Матеус 7 0
Helio Junio 7 0
Да Силва Джадсом 7 0
Эвангелиста Лукас 5 0
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Реалпе Леонардо 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Ортис Лео 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Кандидо Луан 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Ред Булл Брагантино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

22
24
Фламенго
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
24% (8)
24% (8)
Ред Булл Брагантино
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
8%
2
10%
1-15
5
21%
4
19%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Забито

26
25
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
8
31%
7
28%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
6
23%
7
28%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
5
38%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
35%
3
23%
76-90

Забито

50
46
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
4
8%
4
9%
1-15
10
20%
7
15%
16-30
10
20%
11
24%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
6
12%
5
11%
61-75
13
26%
13
28%
76-90

Пропущено

38
30
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
3
8%
5
17%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
7
18%
8
27%
31-45
7
18%
3
10%
46-60
3
8%
6
20%
61-75
13
34%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0

Результаты матчей

Фламенго
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
10
7
3
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
5
12
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
26
8
15
19
1.5
15
19
7
27
2.5
4
30
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 18 8 9 56 - 33 62
3.
Фламенго
 34 17 9 8 51 - 37 60
4.
Гремио
 34 18 5 11 57 - 50 59
5.
Ред Булл Брагантино
 34 16 11 7 46 - 30 59
6.
Атлетико Минейро
 34 16 9 9 43 - 27 57
7.
Атлетико Паранаэнсе
 35 13 13 9 48 - 40 52
8.
Флуминенсе
 34 14 8 12 44 - 42 50
9.
Куяба
 34 13 8 13 36 - 35 47
10.
Сан-Паулу
 34 12 10 12 37 - 36 46
11.
Форталеза Сеара
 34 12 8 14 38 - 40 44
12.
Коринтианс
 34 10 14 10 39 - 39 44
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 34 11 9 14 37 - 55 42
15.
Васко да Гама
 34 11 8 15 37 - 45 41
16.
Крузейро
 34 10 11 13 32 - 30 41
17.
Байя
 34 10 8 16 39 - 47 38
18.
Гойяс
 34 8 11 15 34 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 34 4 9 21 39 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 17 12 4 1 29 - 14 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
3.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
4.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 17 9 5 3 24 - 12 32
9.
Атлетико Минейро
 17 9 3 5 23 - 15 30
10.
Форталеза Сеара
 17 8 5 4 25 - 18 29
11.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
12.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Ред Булл Брагантино
 17 6 6 5 20 - 18 24
7.
Крузейро
 17 6 5 6 20 - 15 23
8.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
15.
Васко да Гама
 17 3 6 8 17 - 27 15
16.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (8)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Сан-Паулу Коста Диего 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Араужо Луис уходит с поля. Пульгар Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Капишаба Жуниньо получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Котулио Матеус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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