Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Brian
Guzman
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
-
20 E. ViverosПолузащитник
-
27 Juan CejasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
Главный тренер: Dario Espinola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Cejas
|4 (3)
|0.36
|Lucas Brochero
|2
|0.18
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.09
|Leandro Moreira
|1
|0.09
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.09
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|4 (1)
|0.36
|Erik Ramirez
|3
|0.27
|Коласо Николас
|1
|0.09
|Абальдо Матиас
|1
|0.09
|Leonardo Morales
|1
|0.09
|Jonathan Cabral
|1
|0.09
|Ivo Mammini
|1
|0.09
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|Joaquin Pombo
|3
|0
|Nicolas Aguirre II
|1
|1
|Cristian Chimino
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|Juan Cejas
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Alejandro Medina I
|0
|1
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Бурручага Мауро
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|4
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Leonardo Morales
|1
|1
|Erik Ramirez
|2
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|Rodrigo Gallo
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
1
7
Арсенал Саранди
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Химнасия Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
42%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
110
47
110
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|3.
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|7.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|9.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5