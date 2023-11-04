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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Арсенал Саранди
0:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
25' Желтая карточка
Joaquin Pombo
46' Желтая карточка
Luciano Gomez
57' Желтая карточка
Erik Ramirez
78' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
80' Желтая карточка
Leonardo Morales
90' Желтая карточка
Кастро Лукас
90'+8
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
22
Brian
Guzman
8
Braian
Rivero
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
28
Leandro
Moreira
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
3
Rodrigo
Gallo
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
11
Erik
Ramirez
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Арсенал Саранди
4-1-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
С
0:1
С
0:0
ТМК
2:0
П
2:2
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Среднее время на гол

180
360

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Cejas 4 (3) 0.33
Lucas Brochero 2 0.17
Nestor Breitenbruch 1 0.08
Leandro Moreira 1 0.08
Santiago Toloza 1 (1) 0.08
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 (1) 0.33
Erik Ramirez 3 0.25
Коласо Николас 1 0.08
Абальдо Матиас 1 0.08
Leonardo Morales 1 0.08
Jonathan Cabral 1 0.08
Ivo Mammini 1 0.08
Де Бласис Пабло 0 0
Кастро Лукас 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Guillermo Enrique 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 4 0
Joaquin Pombo 4 0
Nicolas Aguirre II 1 1
Cristian Chimino 2 0
Спорле Адриан 2 0
Juan Cejas 2 0
Lucas Brochero 2 0
Alejandro Medina I 0 1
Кавальяро Хуан 1 0
Braian Rivero 1 0
Бурручага Мауро 1 0
Brian Guzman 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 4 0
Leonardo Morales 2 1
Erik Ramirez 3 0
Jonathan Cabral 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Кастро Лукас 2 0
Cristian Alberto Tarragona 2 0
Luciano Gomez 2 0
Rodrigo Gallo 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Tomas Durso 1 0
German Guiffrey 1 0
Ivo Mammini 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Арсенал Саранди
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

1
7
Арсенал Саранди
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Химнасия Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
42%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 12 7 2 3 22 - 12 23
2.
Уракан
 1:0 12 6 2 4 15 - 10 20
3.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
4.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
5.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
6.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
7.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 5 3 3 10 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 11 4 5 2 15 - 14 17
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Унион Санта-Фе
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 0:1 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 1:0 6 2 1 3 5 - 6 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Guillermo Enrique уходит с поля. Лусиано Гомес выходит вместо него
    • 25'
      Joaquin Pombo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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