  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Ривер Плейт
0:1
Второй тайм: 76'
Уракан
0'
45' Желтая карточка
Lucas Souto
0:1
50' Гол
Walter Mazzanti
55' Желтая карточка
Барко Эсекьель
55' Желтая карточка
Lucas Abraham Chavez
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
29
Альендро
Родриго
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
5
William
Alarcon
24
Federico
Fattori
20
Эчеверрия
Родриго
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
8
Фертоли
Эктор
Ривер Плейт
4-2-3-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Уракан

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
3:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:3
С
0:4
С
0:0
С
1:0
П
1:0
КС
2:2
КС
0:1
П
1:1
С
0:1
НБ
1:2
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
4:0
ПА
3:3
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Среднее время на гол

77
115

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.19
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.5
Рондон Саломон 5 0.42
Солари Пабло 4 0.33
Де ла Крус Николас 2 0.17
Барко Эсекьель 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Палавесино Агустин 1 0.08
Диас Энцо Эрнан 1 0.08
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.42
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.25
Walter Mazzanti 2 0.17
Эчеверрия Родриго 1 0.08
Fabio Pereyra 1 0.08
Соньора Алан 1 0.08
Nicolas Cordero 1 (1) 0.08
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 5 0
Тобио Фернандо 2 1
Lucas Carrizo 2 1
Fabio Pereyra 3 0
Lucas Souto 3 0
Federico Fattori 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Lucas Abraham Chavez 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Patricio Pizarro 2 0
Фертоли Эктор 1 0
William Alarcon 1 0
Franco Alfonso 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Уракан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
8
Ривер Плейт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Уракан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
1
9%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1
Уракан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Уракан

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 12 7 2 3 22 - 12 23
2.
Уракан
 1:0 12 6 2 4 15 - 10 20
3.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
4.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
5.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
6.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
7.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 5 3 3 10 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 11 4 5 2 15 - 14 17
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Унион Санта-Фе
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 0:1 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 1:0 6 2 1 3 5 - 6 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Lucas Souto получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Уракан
9.00
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, betcity.ru
7.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:1 Уракан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ривер Плейт
Уракан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 