Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаLucas Souto
0:1
49' ГолWalter Mazzanti
55' Желтая карточкаБарко Эсекьель
55' Желтая карточкаLucas Abraham Chavez
1:1
77' ГолМартинес Гонсало
1:2
87' ГолFranco Alfonso
90'+6
Ход матча
45'
49'
0:1
55'
77'
1:1
87'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
46 Mauro Villar
-
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Ривер Плейт
Уракан
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Среднее время на гол
77
115
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.19
1.19
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.5
|Рондон Саломон
|5
|0.42
|Солари Пабло
|4
|0.33
|Де ла Крус Николас
|2
|0.17
|Барко Эсекьель
|1
|0.08
|Мартинес Гонсало
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Палавесино Агустин
|1
|0.08
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.08
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.42
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.25
|Walter Mazzanti
|2
|0.17
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.08
|Franco Alfonso
|1
|0.08
|Fabio Pereyra
|1
|0.08
|Соньора Алан
|1
|0.08
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.08
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|5
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Lucas Souto
|3
|0
|Federico Fattori
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Lucas Abraham Chavez
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Patricio Pizarro
|2
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|William Alarcon
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
8
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Уракан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
6
46%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1
Уракан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Уракан
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
66
39
111
111
111
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5