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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Архентинос Хуниорс
0:1
Второй тайм: 80'
Институто Кордоба
0'
70' Желтая карточка
Alexis Arias I
0:1
72' Пенальти
Adrian Martinez
76' Желтая карточка

Ход матча

64'
 
Gabriel Maximiliano Graciani I
Matias Romero1
64'
 
Santiago Rodriguez III
Brahian Cuello
64'
Santiago Gabriel Montiel
Francisco Gonzalez Metilli
 
70'
Alexis Arias I
 
72'
0:1
Adrian Martinez
76'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Институто Кордоба
3.10
2.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
34
Kevin
Coronel
29
Marco
Di
Cesare
19
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Villalba
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
5
Редондо
Федерико
27
Биттоло
Мариано
9
Авалос
Габриэль
32
Luciano
Gondou
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
32
Matias
Romero1
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
7
Gregorio
Rodríguez
9
Adrian
Martinez
Архентинос Хуниорс
4-4-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ПБ
1:0
К
0:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
180

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 7 0.58
Авалос Габриэль 4 (2) 0.33
Leonardo Heredia 2 0.17
Marco Di Cesare 1 0.08
Редондо Федерико 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.33
Jonas Acevedo 1 0.08
Lucas Albertengo 1 0.08
Nicolas Barrientos 1 0.08
Brahian Cuello 1 0.08
Gregorio Rodríguez 1 0.08
Gaston Lodico 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 5 0
Lucas Villalba 4 0
Marco Di Cesare 4 0
Редондо Федерико 4 0
Jonathan Galvan 3 0
Alan Lescano 1 1
Luciano Gondou 2 0
Santiago Gabriel Montiel 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Gaston Lodico 4 0
Adrian Martinez 3 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Jonathan Bay 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Sebastian Corda 1 0
Giuliano Cerato 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
4
Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Институто Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Пропущено

19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
1
5%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
3:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
2
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
3.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
4.
Институто Кордоба
 1:0 12 4 6 2 10 - 6 18
5.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 0:1 12 3 3 6 16 - 20 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 5 3 3 10 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 11 4 5 2 15 - 14 17
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Унион Санта-Фе
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Институто Кордоба
 1:0 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1:0 7 3 4 0 6 - 2 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Архентинос Хуниорс
 0:1 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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