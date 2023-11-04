Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
70' Желтая карточкаAlexis Arias I
0:1
72' ПенальтиAdrian Martinez
76' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
1:1
81' ГолLuciano Gondou
90' Желтая карточкаLuciano Aued
90' Желтая карточкаLeonardo Heredia
1:2
90' ГолJonas Acevedo
90' Желтая карточкаJonas Acevedo
90'+10
Ход матча
70'
72'
0:1
81'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
-
22 Alan Lescano
-
-
-
12 Juan Cardozo
-
10 Gaston Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
180
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|8
|0.67
|Авалос Габриэль
|4 (2)
|0.33
|Leonardo Heredia
|2
|0.17
|Marco Di Cesare
|1
|0.08
|Редондо Федерико
|1
|0.08
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|5 (1)
|0.42
|Jonas Acevedo
|2
|0.17
|Lucas Albertengo
|1
|0.08
|Nicolas Barrientos
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|1
|0.08
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.08
|Gaston Lodico
|0
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|5
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Marco Di Cesare
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Jonathan Galvan
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Luciano Gondou
|2
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|2
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Adrian Martinez
|3
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Luciano Aued
|1
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
1
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
8
38%
0
0%
61-75
2
10%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
57
39
210
210
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5