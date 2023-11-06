Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.2
Среднее время на гол
270
75
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.25
|Guillermo May
|2
|0.17
|Мартино Анджело
|1
|0.08
|Сордо Рамиро
|1
|0.08
|Jorge Recalde
|1
|0.08
|Сфорца Хуан
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.17
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Капроф Хуан
|1
|0.08
|Franco Paredes
|1
|0.08
|Diego Calcaterra
|1
|0.08
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Веласкес Виктор
|5
|0
|Ivan Gomez
|4
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|5
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Alan Marinelli
|2
|1
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Franco Paredes
|3
|0
|Maico Quiroz
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
110
110
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 8
|16
|7.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|8.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 11
|13
|9.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 7
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4