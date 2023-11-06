  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Сармьенто
0'
0:1
67' Гол
Капроф Хуан
69' Желтая карточка
Diego Calcaterra
74' Желтая карточка
Alan Marinelli
83' Желтая карточка
Ваньони Леонель
90' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
90'+5
1
Lucas
Hoyos
4
Augusto
Schott
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
44
Франциско
Гонсалес
I
7
Ivan
Gomez
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
9
Guillermo
May
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Guido
Mainero
20
Maico
Quiroz
5
Мартинес
Фернардо
26
Yair
Arismendi
9
Alan
Marinelli
19
Agustin
Fontana
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
КПЛ
2:2
ЛП
2:1
К
0:1
КПЛ
1:1
П
1:1
П
1:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.2

Среднее время на гол

270
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.25
Guillermo May 2 0.17
Мартино Анджело 1 0.08
Сордо Рамиро 1 0.08
Jorge Recalde 1 0.08
Сфорца Хуан 1 0.08
Агирре Брайан 1 0.08
Ivan Gomez 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Armando Mendez 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guido Mainero 2 0.17
Капроф Хуан 2 0.17
Gabriel Diaz 1 0.08
Agustin Fontana 1 0.08
Franco Paredes 1 0.08
Diego Calcaterra 1 0.08
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 4 1
Веласкес Виктор 5 0
Ivan Gomez 4 0
Jorge Recalde 3 0
Armando Mendez 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Ваньони Леонель 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Мартино Анджело 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 6 0
Alan Marinelli 3 1
Инсаурральде Хуан 4 0
Gabriel Diaz 3 0
Franco Paredes 3 0
Maico Quiroz 3 0
Cristian Ojeda 1 1
Agustin Fontana 2 0
Девекки Хосе 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Капроф Хуан 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Manuel Monaco 1 0
Lautaro Cerato 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Ньюэллс Олд Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сармьенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
13.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
12.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
13.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
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