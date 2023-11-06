Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
0:1
67' ГолКапроф Хуан
69' Желтая карточкаDiego Calcaterra
74' Желтая карточкаAlan Marinelli
83' Желтая карточкаВаньони Леонель
90' Желтая карточкаГарсия Мануэль
90'+5
Ход матча
67'
0:1
69'
74'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.2
Среднее время на гол
270
75
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.25
|Guillermo May
|2
|0.17
|Мартино Анджело
|1
|0.08
|Сордо Рамиро
|1
|0.08
|Jorge Recalde
|1
|0.08
|Сфорца Хуан
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.17
|Капроф Хуан
|2
|0.17
|Gabriel Diaz
|1
|0.08
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Franco Paredes
|1
|0.08
|Diego Calcaterra
|1
|0.08
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Веласкес Виктор
|5
|0
|Ivan Gomez
|4
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Ваньони Леонель
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|6
|0
|Alan Marinelli
|3
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Franco Paredes
|3
|0
|Maico Quiroz
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Ньюэллс Олд Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сармьенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
111
111
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4