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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Годой Крус
2:0
Первый тайм: 38'
Платенсе
0'
1:0
10' Гол
Pier Barrios
2:0
20' Гол в свои ворота
Ignacio Vazquez

Ход матча

10'
Pier Barrios
(Nicolas Fernandez3)
1:0
20'
Ignacio Vazquez
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Годой Крус
Ничья
Платенсе
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50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
21
Ciro
Rius
8
Franco
Diaz
14
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
Годой Крус
4-2-3-1
Платенсе
4-5-1

История личных встреч

Годой Крус
Платенсе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.33
Конечни Томас 3 0.25
Hernan Lopez 1 0.08
Pier Barrios 1 0.08
Nicolas Fernandez3 1 0.08
Daniel Barrea 1 0.08
Thomas Galdames 0 0
Lucas Arce 0 0
Salomon Rodriguez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 2 0.17
Maximiliano Zalazar 2 0.17
Nicolas Castro1 2 (1) 0.17
Agustin Ocampo 1 0.08
Ciro Rius 1 0.08
Ignacio Vazquez 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Nicolas Servetto 1 (1) 0.08
Luciano Ferreyra 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 3 1
Thomas Galdames 2 1
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Bruno Sosa 2 0
Daniel Barrea 2 0
Cristian Nunez 1 0
Juan Andrada 1 0
Lucas Arce 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Tadeo Allende 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 0
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Платенсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
5
45%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Платенсе

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Росарио Сентраль
 0:0 12 4 5 3 11 - 10 17
8.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 0:0 12 3 3 6 8 - 19 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2:0 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
3.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 0:2 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
13.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Барракас Сентраль
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Годой Крус
 2:0 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 0:2 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 0:0 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Платенсе
 0:2 6 1 1 4 6 - 13 4
12.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
13.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Г О О О О Л - Ignacio Vazquez уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 10'
    Nicolas Fernandez сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Пьер Барриос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Годой Крус
Ничья
Платенсе
1.73
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3.20
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