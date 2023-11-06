Тур: 12.
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
10'
20'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
21
Ciro
Rius
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Годой Крус
Платенсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.33
|Конечни Томас
|3
|0.25
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Pier Barrios
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.08
|Daniel Barrea
|1
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|2
|0.17
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.17
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.17
|Agustin Ocampo
|1
|0.08
|Ciro Rius
|1
|0.08
|Ignacio Vazquez
|1
|0.08
|Nicolas Morgantini
|1
|0.08
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.08
|Luciano Ferreyra
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Thomas Galdames
|2
|1
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|3
|1
|Gaston Suso
|3
|0
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Платенсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
5
45%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Платенсе
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|11.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|8 - 19
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|3.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|2:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|0:2
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4