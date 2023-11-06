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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Барракас Сентраль
0:0
Первый тайм: 35'
Росарио Сентраль
0'
23' Желтая карточка
Tomas O'Connor

Ход матча

23'
 
Tomas O'Connor
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Росарио Сентраль
2.93
3.05
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3.75
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Все Коэффициенты
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
33
Facundo
Mater
3
Franco
Nicolas
Tolosa
25
Siro
Rosane
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
9
Alexis
Dominguez
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
39
Fabricio
Oviedo
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
Барракас Сентраль
5-3-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:1
КПЛ
1:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 2 0.17
Ivan Tapia 1 (1) 0.08
Колитто Лукас 1 0.08
Bruno Christian Sepulveda 1 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Juan Diaz4 1 0.08
Francisco Alvarez1 1 0.08
Nicolas Capraro 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Brian Calderara 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 3 0.25
Victor Malcorra 3 0.25
Tobias Cervera 2 0.17
Damian Alberto Martinez 1 0.08
Комар Хуан 1 0.08
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.08
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 1 2
Carlos Martin Arce 3 0
Ivan Tapia 2 0
Facundo Mater 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Brian Calderara 1 0
David Zalazar 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Malcorra 4 0
Комар Хуан 2 1
Damian Alberto Martinez 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Carlos Quintana 2 0
Alejo Toledo 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Octavio Bianchi 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Барракас Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
9
Барракас Сентраль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
80%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
2
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Росарио Сентраль
 0:0 12 4 5 3 11 - 10 17
8.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 0:0 12 3 3 6 8 - 19 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2:0 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
3.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 0:2 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
13.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Барракас Сентраль
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Годой Крус
 2:0 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 0:2 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 0:0 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Платенсе
 0:2 6 1 1 4 6 - 13 4
12.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
13.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Tomas O'Connor получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Росарио Сентраль
2.93
3.05
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3.75
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