Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
23'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Juan
Diaz4
25
Siro
Rosane
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Guido Villar
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|2
|0.17
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.08
|Колитто Лукас
|1
|0.08
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Juan Diaz4
|1
|0.08
|Francisco Alvarez1
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Brian Calderara
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|3
|0.25
|Victor Malcorra
|3
|0.25
|Tobias Cervera
|2
|0.17
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.08
|Комар Хуан
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.08
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Insua
|1
|2
|Carlos Martin Arce
|3
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Malcorra
|4
|0
|Комар Хуан
|2
|1
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Барракас Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
9
Барракас Сентраль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
80%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
29
29
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|11.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|8 - 19
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|3.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|2:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|0:2
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4