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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Банфилд
1:0
Второй тайм: 59'
Колон
0'
43' Желтая карточка
Gian Nardelli
1:0
45' Пенальти
Milton Gimenez

Ход матча

28'
 
Gian Nardelli
Eric Meza
43'
 
Gian Nardelli
45'
Milton Gimenez
1:0
46'
 
Fabio Alvarez
Rafael Delgado
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Колон
3.00
5.20
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3.65
Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
24
Martin
Ezequiel
Canete
22
Juan
Alvarez2
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
12
Ибанес
Матиас
33
Facundo
Garces
2
Конти
Херман
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
10
Ботта
Рубен
5
Cristian
Vega
14
Перласа
Бальдомеро
3
Мас
Эмануэль
9
Абила
Рамон
22
Javier
Fabian
Toledo
Банфилд
4-2-3-1
Колон
3-5-2

История личных встреч

Банфилд
Колон

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:3
КДМЭП
1:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
4:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.89

Среднее время на гол

75
101

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.84

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
106

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Geronimo Rivera 2 0.17
Juan Alvarez2 1 0.08
Milton Gimenez 1 (1) 0.08
Sebastian Sosa II 1 0.08
Jesus Soraire 1 0.08
Ignacio Rodriguez 1 0.08
Juan Bisanz 1 0.08
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 4 0.33
Ботта Рубен 3 (2) 0.25
Абила Рамон 2 0.17
Эспинола Альберто 1 0.08
Damian Batallini 1 0.08
Бенитес Хорхе 1 0.08
Eric Meza 1 0.08
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0
Stefano Moreyra 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Alejandro Maciel 4 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Алеман Брайан 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Facundo Cambeses 2 0
Milton Gimenez 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Juan Bisanz 2 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Batallini 3 0
Facundo Garces 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Ботта Рубен 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Cristian Vega 1 0
Абила Рамон 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Eric Meza 1 0
Gian Nardelli 1 0

Результаты матчей

Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Колон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
14%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
2
15%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0
Колон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1

Результаты матчей

Банфилд
Колон

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 1:0 12 5 4 3 8 - 5 19
5.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Колон
 0:1 12 5 2 5 14 - 13 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 5 3 12 - 11 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
3.
Бельграно
 0:1 12 4 6 2 15 - 11 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Тигре
 1:0 12 3 3 6 5 - 11 12
12.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 0:1 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 1:0 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 0:1 6 3 2 1 11 - 7 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 1:0 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 1:0 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 0:1 6 1 0 5 4 - 9 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 0:1 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Тигре
 1:0 6 2 0 4 3 - 7 6
7.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
9.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
11.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
12.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
13.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Милтон Хименес из команды Банфилд забивает с точки!
  • 43'
    Джан Нарделли получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Эрик Меза уходит с поля. Джан Нарделли выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Банфилд
Ничья
Колон
3.00
5.20
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3.65
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