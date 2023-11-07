Тур: 12.
Ход матча
43'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Yvo
Calleros
17
Juan
Bisanz
21
Eric
Meza
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
37 Mateo Perez
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Банфилд
Колон
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.89
Среднее время на гол
75
101
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.84
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
85
106
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Geronimo Rivera
|2
|0.17
|Juan Alvarez2
|1
|0.08
|Milton Gimenez
|1 (1)
|0.08
|Sebastian Sosa II
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.08
|Juan Bisanz
|1
|0.08
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|4
|0.33
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.25
|Абила Рамон
|2
|0.17
|Эспинола Альберто
|1
|0.08
|Damian Batallini
|1
|0.08
|Бенитес Хорхе
|1
|0.08
|Eric Meza
|1
|0.08
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Facundo Cambeses
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Batallini
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Гольц Паоло
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Ботта Рубен
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Gian Nardelli
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Колон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
9
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Колон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
14%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
2
15%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0
Колон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Результаты матчей
Банфилд
Колон
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
47
110
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|8 - 5
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|7.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|8.
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|11.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|3.
|0:1
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|5 - 11
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|13.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4