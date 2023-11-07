Тур: 12.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
10
Matias
Marin
24
Martin
Garay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Лопес РенцоНападающий
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Бельграно
Тигре
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.6
Среднее время на гол
102
150
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.88
Среднее время на гол
112
102
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
106
117
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|7 (1)
|0.58
|Ulises Sanchez
|2
|0.17
|Juan Barinaga
|2
|0.17
|Matias Marin
|1
|0.08
|Эстебан Ролон
|1
|0.08
|Alejandro Rebola
|1
|0.08
|Facundo Lencioni
|1
|0.08
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.17
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.17
|Рохас Роберт
|1
|0.08
|Кастро Алексис
|0
|0
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Парадела Хосе
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тигре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
1
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Тигре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
4
27%
2
50%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Тигре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0
Результаты матчей
Бельграно
Тигре
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
56
29
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|8 - 5
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|7.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|8.
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|11.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|3.
|0:1
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|5 - 11
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|13.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|0:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4