Тур: 12.
0'
0:1
2' ГолEzequiel Forclaz
0:2
65' ГолNicolas Reniero
68' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
77' Желтая карточкаРохас Сантьяго
78' Желтая карточкаMariano Moreno
0:3
79' ГолCristian Zabala
90'+4
Ход матча
2'
65'
0:2
68'
77'
78'
79'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
10
Matias
Marin
24
Martin
Garay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Лопес РенцоНападающий
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Бельграно
Тигре
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.6
Среднее время на гол
102
150
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.88
Среднее время на гол
112
102
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
106
117
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|7 (1)
|0.58
|Ulises Sanchez
|2
|0.17
|Juan Barinaga
|2
|0.17
|Matias Marin
|1
|0.08
|Эстебан Ролон
|1
|0.08
|Alejandro Rebola
|1
|0.08
|Facundo Lencioni
|1
|0.08
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.17
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.17
|Nicolas Reniero
|1
|0.08
|Рохас Роберт
|1
|0.08
|Cristian Zabala
|1
|0.08
|Martin Garay
|0
|0
|Кастро Алексис
|0
|0
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Парадела Хосе
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Mariano Moreno
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Рохас Сантьяго
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
1
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Тигре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0
Результаты матчей
Бельграно
Тигре
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
57
111
210
111
111
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4