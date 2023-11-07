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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Бельграно
0:3
Конец матча
Тигре
0'
0:1
2' Гол
Ezequiel Forclaz
0:2
65' Гол
Nicolas Reniero
68' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
77' Желтая карточка
Рохас Сантьяго
78' Желтая карточка
Mariano Moreno
0:3
79' Гол
Cristian Zabala
90'+4
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
16
Эстебан
Ролон
12
Ulises
Sanchez
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
32
Парадела
Хосе
28
Молинас
Аарон
26
Ezequiel
Forclaz
38
Nicolas
Reniero
Бельграно
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Тигре

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:2
ПНЗА
0:0
С
1:2
С
0:0
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:1
ПА
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.6

Среднее время на гол

102
150

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.88

Среднее время на гол

112
102

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

106
117

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 7 (1) 0.58
Ulises Sanchez 2 0.17
Juan Barinaga 2 0.17
Matias Marin 1 0.08
Эстебан Ролон 1 0.08
Alejandro Rebola 1 0.08
Facundo Lencioni 1 0.08
Чаварриа Пабло 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 2 0.17
Ezequiel Forclaz 2 0.17
Nicolas Reniero 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Cristian Zabala 1 0.08
Martin Garay 0 0
Кастро Алексис 0 0
Agustin Cardozo 0 0
Парадела Хосе 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Alejandro Rebola 3 0
Santiago Longo 2 0
Juan Barinaga 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Каштру Томаш 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Mariano Moreno 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меносси Лукас 3 0
Sebastian Prieto 3 0
Sebastian Prediger II 3 0
Рохас Роберт 2 0
Рохас Сантьяго 2 0
Sebastian Medina 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Лопес Ренцо 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Martin Garay 1 0
Парадела Хосе 1 0
Молинас Аарон 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
1
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Тигре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0

Результаты матчей

Бельграно
Тигре

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 5 3 12 - 11 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
12.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
7.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
9.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
11.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
12.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
13.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Кабрера Виктор уходит с поля. Виктор Агилера выходит вместо него
    • 2'
      Agustin Cardozo сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Ezequiel Forclaz бьет в цель!
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