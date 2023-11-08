Тур: 12.
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Elian Irala
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.08
Среднее время на гол
75
83
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.8
Среднее время на гол
73
112
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
74
96
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|6 (2)
|0.5
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.08
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
|Augustin Hausch
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|4
|0.33
|Бенедетто Дарио
|2
|0.17
|Дженсон Лукас
|2
|0.17
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.08
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Рохо Маркос
|1
|0.08
|Lucas Blondel
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|3
|1
|Рафа II
|3
|1
|Gaston Hernandez
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Malcom Braida
|3
|0
|Juan Ignacio Goyeneche
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
6
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
7
50%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
110
47
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|3.
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|7 - 11
|12
|13.
|0:0
|12
|1
|9
|2
|7 - 10
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4