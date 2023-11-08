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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Бока Хуниорс
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13
Баталья
Аугусто
23
Gaston
Hernandez
2
Рафа
II
6
Карлос
Санчес
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
49
Кампусано
Хорман
19
Барко
Валентин
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.08

Среднее время на гол

75
83

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.8

Среднее время на гол

73
112

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

74
96

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 6 (2) 0.5
Джиротти Федерико 1 (1) 0.08
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Augustin Hausch 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 4 0.33
Бенедетто Дарио 2 0.17
Дженсон Лукас 2 0.17
Себальос Эсекиэль 1 0.08
Медина Кристиан 1 0.08
Кавани Эдинсон 1 0.08
Рохо Маркос 1 0.08
Lucas Blondel 1 0.08
Сараччи Марсело 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Барко Валентин 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 5 1
Jalil Elias 5 0
Карлос Санчес 3 1
Рафа II 3 1
Gaston Hernandez 3 1
Марони Гонсало 4 0
Gonzalo Lujan Melli 2 1
Malcom Braida 3 0
Juan Ignacio Goyeneche 1 1
Кампи Гастон 2 0
Ауски Карлос 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Валентини Николас 3 0
Вальдес Бруно 2 0
Фернандес Пол 2 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Барко Валентин 1 0
Aaron Anselmino 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
6
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
7
50%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
4
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
5.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
6.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
7.
Колон
 12 5 2 5 15 - 14 17
8.
Росарио Сентраль
 12 4 5 3 12 - 11 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
3.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Дефенса и Хустисия
 12 3 5 4 12 - 12 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 12 3 4 5 9 - 12 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 0:0 12 3 3 6 13 - 14 12
12.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 12 1 9 2 7 - 10 12
14.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 0 5 1 5 - 8 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
7.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
9.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
11.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
12.
Бока Хуниорс
 0:0 6 1 1 4 7 - 8 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Сармьенто Diego Calcaterra 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
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Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Бока Хуниорс
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