Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
0:1
51' ГолМерентиель Мигель
52' Желтая карточкаФернандес Пол
1:1
74' ГолБарейро Адам
90' Желтая карточкаБаталья Аугусто
90'+10
Ход матча
51'
52'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Elian Irala
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.08
Среднее время на гол
75
83
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.8
Среднее время на гол
73
112
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
74
96
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (2)
|0.58
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.08
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|0
|0
|Augustin Hausch
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.42
|Бенедетто Дарио
|2
|0.17
|Дженсон Лукас
|2
|0.17
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.08
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Рохо Маркос
|1
|0.08
|Lucas Blondel
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|3
|1
|Рафа II
|3
|1
|Gaston Hernandez
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Malcom Braida
|3
|0
|Juan Ignacio Goyeneche
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
6
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
7
47%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
111
48
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4