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Вручение премии Золотой мяч
 
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История личных встреч

Вручение премии Золотой мяч
онлайн-трансляция

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЗМ
0:0
ЗМ
0:0
ЗМ
7:0
ЗМ
0:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
0

Результаты последних матчей

Вручение премии Золотой мяч
(4 матча)
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 поражений
Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 7:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • Да и конкуренцию Месси составляют сильнейшие футболисты мира. Эрлинг Холанн побил все рекорды в Англии и смог выиграть звание лучшего бомбардира, в том числе и в Лиге чемпионов, где его «Манчестер Сити» выиграл, в то время, как Килиан Мбаппе и вовсе оформил хет-трик и забил восемь голов на чемпионате мира в Катаре, привычно выступая в роли лидера команды в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Гарантий того, что «Золотой мяч» достанется именно Месси, нет.
  • Самое интересное, что далеко не все считают Месси фаворитом церемонии вручения «Золотого мяча». Все дело в том, что аргентинец провел три толковых матча в году, причем все они были на чемпионате мира в Катаре. И там огромное спасибо сам Лионель должен сказать вратарю своей команды, выигравшего серию пенальти с Нидерландами. Без этой победы не было бы финала с французами, и соответственно – не было бы даже разговоров на тему того, что почетный трофей нужно отдать именно южноамериканцу.
  • Всего год назад триумфатором церемонии стал Карим Бензема, который в этот раз не входит в число претендентов на победу. Букмекеры и спортивные аналитики верят в том, что приз в восьмой раз в своей карьере возьмет Лионель Месси, выигравший вместе с аргентинской сборной чемпионат мира по футболу в 2022 году. Конкуренцию ему также составляют Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе.
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует ценителей футбола на ветке текстовой трансляции вручения премии «Золотой мяч». На церемонии мы узнаем обладателя приза лучшему футболисту мира. Кроме того, мы узнаем и победителей в других номинациях, в том числе и лучшую футболистку мира, лучшего вратаря, лучшего молодого игрока.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2023, осталось 2 часа 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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