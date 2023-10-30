Вручение премии Золотой мяч

До матча

— Да и конкуренцию Месси составляют сильнейшие футболисты мира. Эрлинг Холанн побил все рекорды в Англии и смог выиграть звание лучшего бомбардира, в том числе и в Лиге чемпионов, где его «Манчестер Сити» выиграл, в то время, как Килиан Мбаппе и вовсе оформил хет-трик и забил восемь голов на чемпионате мира в Катаре, привычно выступая в роли лидера команды в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Гарантий того, что «Золотой мяч» достанется именно Месси, нет.

— Самое интересное, что далеко не все считают Месси фаворитом церемонии вручения «Золотого мяча». Все дело в том, что аргентинец провел три толковых матча в году, причем все они были на чемпионате мира в Катаре. И там огромное спасибо сам Лионель должен сказать вратарю своей команды, выигравшего серию пенальти с Нидерландами. Без этой победы не было бы финала с французами, и соответственно – не было бы даже разговоров на тему того, что почетный трофей нужно отдать именно южноамериканцу.

— Всего год назад триумфатором церемонии стал Карим Бензема, который в этот раз не входит в число претендентов на победу. Букмекеры и спортивные аналитики верят в том, что приз в восьмой раз в своей карьере возьмет Лионель Месси, выигравший вместе с аргентинской сборной чемпионат мира по футболу в 2022 году. Конкуренцию ему также составляют Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе.