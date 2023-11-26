  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 35.
Форталеза Сеара
1:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
14' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
1:0
20' Гол
Тьяго Гальярдо
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
27
Calebe
22
Picachu
91
Тьяго
Гальярдо
29
Guilherme
dos
Santos
IX
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
8
Рафаэл
Жозе
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
19
Лопес
Брено
9
Эндрик
II
Форталеза Сеара
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:1
К
1:0
К
3:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

19
1

Голов в среднем за матч

3.17
0.2

Среднее время на гол

28
450

Всего голов

23
5

Голов в среднем за матч

2.09
0.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
198

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (3) 0.23
Picachu 6 0.17
Тьяго Гальярдо 5 (2) 0.14
Moises Vieira 3 0.09
Bruno Pacheco III 2 0.06
Guilherme dos Santos IX 2 0.06
Почеттино Томас 2 0.06
Ромеро Сильвио 2 0.06
Imanol Machuca 2 0.06
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Мариньо 1 0.03
Эркулес 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Alexandre Caio 1 0.03
Calebe 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Эскобар Гонсало 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндрик II 9 0.26
Вейга Рафаэль 8 (1) 0.23
Гимарайнс Артур 5 0.14
Рони III 5 0.14
Лопес Брено 4 0.11
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.09
Дуду X 3 0.09
Мурило Серкейра 3 0.09
Лопес Хосе Мануэль 3 0.09
Гомес Густаво 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Рафаэл Жозе 2 0.06
Риос Ричард 2 0.06
Майке Роша 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 10 1
Тити 10 0
Jose Welison 7 0
Тьяго Гальярдо 5 0
Bruno Pacheco III 5 0
Мариньо 4 0
Joao Ricardo II 4 0
Эскобар Гонсало 4 0
Imanol Machuca 4 0
Саша Лукас 3 0
Picachu 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Роша Педро 1 0
Почеттино Томас 1 0
Аугусто Педро 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 1
Рафаэл Жозе 10 0
Абел Феррейра 5 1
Мурило Серкейра 5 1
Майке Роша 6 0
Жонатан Луис 5 0
Луан Гарсия IV 5 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Vanderlan 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Эндрик II 4 0
Риос Ричард 4 0
Рони III 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
7
Форталеза Сеара
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

9
30
Форталеза Сеара
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

14
37

Голы по времени матча

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
1
4%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
6
24%
5
20%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
28%
8
32%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
7
39%
2
11%
76-90

Забито

14
31
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
23 Не забивали 19
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
6
19%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
4
29%
2
6%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
5
36%
8
26%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
33%
3
27%
76-90

Забито

39
56
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 22
12 Не забивали 8
2
5%
6
11%
1-15
5
13%
9
16%
16-30
8
21%
10
18%
31-45
10
26%
7
13%
46-60
2
5%
8
14%
61-75
12
31%
16
29%
76-90

Пропущено

39
30
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 20
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
5
13%
9
30%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
14
36%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
5
12
2
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
2
15
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
26
8
10
24
1.5
15
19
5
29
2.5
8
26
2
32
3.5
5
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 35 18 9 8 52 - 37 63
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 18 9 9 57 - 34 63
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 35 18 8 9 56 - 31 62
4.
Атлетико Минейро
 35 17 9 9 46 - 27 60
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 35 15 8 12 46 - 43 53
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 0:0 35 13 9 13 36 - 35 48
10.
Форталеза Сеара
 1:0 35 13 8 14 39 - 40 47
11.
Сан-Паулу
 0:0 35 12 11 12 37 - 36 47
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 35 12 10 13 39 - 43 46
13.
Коринтианс
 35 10 14 11 40 - 44 44
14.
Сантос
 35 11 10 14 38 - 56 43
15.
Васко да Гама
 35 11 9 15 37 - 45 42
16.
Крузейро
 34 10 11 13 32 - 30 41
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 34 8 11 15 34 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 35 8 5 22 40 - 69 29
20.
Америка Минейро
 0:1 35 4 9 22 39 - 72 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Сан-Паулу
 0:0 18 12 3 3 28 - 13 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 17 12 2 3 30 - 12 38
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 1:0 17 9 5 3 24 - 12 32
10.
Форталеза Сеара
 1:0 18 9 5 4 26 - 18 32
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
14.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 0:0 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 0:1 18 4 2 12 18 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 18 9 4 5 28 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 0:0 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 18 6 6 6 26 - 19 24
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 18 6 6 6 20 - 19 24
7.
Крузейро
 17 6 5 6 20 - 15 23
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 1:0 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 0:0 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 0:1 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (9)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
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Форталеза Сеара
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Палмейрас Сан-Паулу
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