Тур: 35.
1:0
Перерыв
Ход матча
20'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
27
Calebe
22
Picachu
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
19
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
12 МариньоНападающий
-
20 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
19
1
Голов в среднем за матч
3.17
0.2
Среднее время на гол
28
450
Всего голов
23
5
Голов в среднем за матч
2.09
0.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
198
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (3)
|0.23
|Picachu
|6
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|5 (2)
|0.14
|Moises Vieira
|3
|0.09
|Bruno Pacheco III
|2
|0.06
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0.06
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Ромеро Сильвио
|2
|0.06
|Imanol Machuca
|2
|0.06
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Мариньо
|1
|0.03
|Эркулес
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Alexandre Caio
|1
|0.03
|Calebe
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Эскобар Гонсало
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндрик II
|9
|0.26
|Вейга Рафаэль
|8 (1)
|0.23
|Гимарайнс Артур
|5
|0.14
|Рони III
|5
|0.14
|Лопес Брено
|4
|0.11
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.09
|Дуду X
|3
|0.09
|Мурило Серкейра
|3
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.09
|Гомес Густаво
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Рафаэл Жозе
|2
|0.06
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|10
|1
|Тити
|10
|0
|Jose Welison
|7
|0
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|5
|0
|Мариньо
|4
|0
|Joao Ricardo II
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|1
|Рафаэл Жозе
|10
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Майке Роша
|6
|0
|Жонатан Луис
|5
|0
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Vanderlan
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Эндрик II
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Рони III
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
7
Форталеза Сеара
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
9
30
Форталеза Сеара
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
14
37
Голы по времени матча
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
1
4%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
6
24%
5
20%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
7
28%
8
32%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Забито
14
31
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
23 Не забивали 19
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
6
19%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
4
29%
2
6%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
5
36%
8
26%
76-90
Пропущено
21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
33%
3
27%
76-90
Забито
39
56
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 22
12 Не забивали 8
2
5%
6
11%
1-15
5
13%
9
16%
16-30
8
21%
10
18%
31-45
10
26%
7
13%
46-60
2
5%
8
14%
61-75
12
31%
16
29%
76-90
Пропущено
39
30
15 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 20
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
5
13%
9
30%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
14
36%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
89
710
413
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
215
89
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
268
1024
1519
529
826
232
529
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|18
|9
|8
|52 - 37
|63
|2.
|36
|18
|9
|9
|57 - 34
|63
|3.
|0:1
|35
|18
|8
|9
|56 - 31
|62
|4.
|35
|17
|9
|9
|46 - 27
|60
|5.
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|6.
|0:1
|35
|16
|11
|8
|46 - 31
|59
|7.
|35
|15
|8
|12
|46 - 43
|53
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|0:0
|35
|13
|9
|13
|36 - 35
|48
|10.
|1:0
|35
|13
|8
|14
|39 - 40
|47
|11.
|0:0
|35
|12
|11
|12
|37 - 36
|47
|12.
|1:0
|35
|12
|10
|13
|39 - 43
|46
|13.
|35
|10
|14
|11
|40 - 44
|44
|14.
|35
|11
|10
|14
|38 - 56
|43
|15.
|35
|11
|9
|15
|37 - 45
|42
|16.
|34
|10
|11
|13
|32 - 30
|41
|17.
|35
|11
|8
|16
|44 - 48
|41
|18.
|34
|8
|11
|15
|34 - 49
|35
|19.
|35
|8
|5
|22
|40 - 69
|29
|20.
|0:1
|35
|4
|9
|22
|39 - 72
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|3.
|0:1
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|4.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|0:1
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|10.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|11.
|1:0
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|13.
|17
|8
|2
|7
|20 - 18
|26
|14.
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|16.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 20
|21
|17.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|0:1
|18
|4
|2
|12
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|28 - 25
|31
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|0:0
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|26 - 19
|24
|6.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|20 - 15
|23
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|10.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|11.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|1:0
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|0:1
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (9)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9