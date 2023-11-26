Тур: 35.
1:0
Перерыв
0'
1:0
30' ПенальтиВаленсия Эннер
34' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
40' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
Ход матча
30'
1:0
32'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
45
Lucca
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Jean Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Кунья ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.67
Среднее время на гол
360
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
157
105
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|7 (1)
|0.2
|Вандерсон
|6
|0.17
|José Maurisio3
|5
|0.14
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Джонни
|2
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.29
|Борбас Тиаго
|9
|0.26
|Рамирес Эрик II
|3
|0.09
|Helio Junio
|3
|0.09
|_Talisson
|3
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Джонни
|6
|0
|Патрик Алан
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Мартинс Родригес
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Энрике Педро
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|10
|0
|Борбас Тиаго
|7
|1
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Фернандес Матеус
|7
|0
|Helio Junio
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|7
|0
|Эвангелиста Лукас
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Реалпе Леонардо
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
8
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Ред Булл Брагантино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
9
24
Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
53% (18)
18% (6)
Ред Булл Брагантино
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
29%
5
29%
29%
61-75
7
33%
2
12%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
4
31%
3
12%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
5
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Забито
38
46
15 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
14 Не забивали 8
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
7
15%
16-30
3
8%
11
24%
31-45
9
24%
6
13%
46-60
7
18%
5
11%
61-75
7
18%
13
28%
76-90
Пропущено
43
30
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 18
6
14%
5
17%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
8
19%
8
27%
31-45
3
7%
3
10%
46-60
9
21%
6
20%
61-75
12
28%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
89
107
314
116
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
268
1123
1519
331
430
133
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|18
|9
|8
|52 - 37
|63
|2.
|36
|18
|9
|9
|57 - 34
|63
|3.
|0:1
|35
|18
|8
|9
|56 - 31
|62
|4.
|35
|17
|9
|9
|46 - 27
|60
|5.
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|6.
|0:1
|35
|16
|11
|8
|46 - 31
|59
|7.
|35
|15
|8
|12
|46 - 43
|53
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|0:0
|35
|13
|9
|13
|36 - 35
|48
|10.
|1:0
|35
|13
|8
|14
|39 - 40
|47
|11.
|0:0
|35
|12
|11
|12
|37 - 36
|47
|12.
|1:0
|35
|12
|10
|13
|39 - 43
|46
|13.
|35
|10
|14
|11
|40 - 44
|44
|14.
|35
|11
|10
|14
|38 - 56
|43
|15.
|35
|11
|9
|15
|37 - 45
|42
|16.
|34
|10
|11
|13
|32 - 30
|41
|17.
|35
|11
|8
|16
|44 - 48
|41
|18.
|34
|8
|11
|15
|34 - 49
|35
|19.
|35
|8
|5
|22
|40 - 69
|29
|20.
|0:1
|35
|4
|9
|22
|39 - 72
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|3.
|0:1
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|4.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|0:1
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|10.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|11.
|1:0
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|13.
|17
|8
|2
|7
|20 - 18
|26
|14.
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|16.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 20
|21
|17.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|0:1
|18
|4
|2
|12
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|28 - 25
|31
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|0:0
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|26 - 19
|24
|6.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|20 - 15
|23
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|10.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|11.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|1:0
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|0:1
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (9)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9