Тур: 35.
1:0
Конец матча
0'
1:0
30' ПенальтиВаленсия Эннер
34' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
40' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
66' Желтая карточкаРомуло
69' Желтая карточкаJosé Maurisio3
81' Желтая карточкаГуставиньо
85' Желтая карточкаМартинс Родригес
90' Желтая карточкаАдриано Луис
90' Желтая карточкаКандидо Луан
90' Желтая карточкаОртис Лео
90' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
90'+7
Ход матча
30'
1:0
32'
40'
65'
65'
66'
69'
81'
85'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
45
Lucca
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Jean Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Кунья ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.67
Среднее время на гол
360
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
157
105
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|7 (1)
|0.2
|Вандерсон
|6
|0.17
|José Maurisio3
|5
|0.14
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Джонни
|2
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.29
|Борбас Тиаго
|9
|0.26
|Рамирес Эрик II
|3
|0.09
|Helio Junio
|3
|0.09
|_Talisson
|3
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Джонни
|6
|0
|Патрик Алан
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Мартинс Родригес
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|José Maurisio3
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Адриано Луис
|1
|1
|Мальо Уго
|1
|1
|Энрике Педро
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|10
|0
|Борбас Тиаго
|7
|1
|Да Силва Джадсом
|8
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Фернандес Матеус
|7
|0
|Helio Junio
|7
|0
|Эвангелиста Лукас
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Реалпе Леонардо
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Густавиньо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
8
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
9
24
Интернасьонал Порту Алегре
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
54% (19)
17% (6)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
29%
5
28%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 21
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
4
31%
3
12%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
5
38%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Забито
39
46
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
6
15%
4
9%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
3
8%
11
24%
31-45
9
23%
6
13%
46-60
7
18%
5
11%
61-75
7
18%
13
28%
76-90
Пропущено
43
31
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 19
6
14%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
8
19%
8
26%
31-45
3
7%
3
10%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
12
28%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
11 раз 31%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
810
107
315
116
117
116
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
126
314
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
269
1124
1520
332
431
134
134
134
134
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (9)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 9