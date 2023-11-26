  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 35.
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 45+'
Коритиба Парана
0'
22' Желтая карточка
Мело Фелипе
1:0
45' Гол
Кано Херман

Ход матча

22'
Мело Фелипе
 
27'
Isaac
Мело Фелипе
 
45'
Кано Херман
(Ариас Джон)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Коритиба Парана
9.40
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5.35
9.50
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Все Коэффициенты
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
55
Daniel
XII
45
Vinicius
Lima
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
27
Luan
Polli
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
14
Thalisson
26
Луис
Виктор
7
Андрей
6
Гомес
Бруно
19
Sebastian
Gomez2
33
Гарсез
Маурисио
18
Диого
Санто
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Флуминенсе
4-1-3-2
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Коритиба Парана

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
5:2
СA
3:2
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:1
БСА
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.87
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 9 0.26
Vinicius Lima 6 0.17
Ариас Джон 5 (1) 0.14
Джон Кеннеди 4 0.11
Гансо Пауло 3 0.09
Keno 2 (1) 0.06
Lele 2 0.06
Мело Фелипе 2 0.06
Нино III 2 0.06
Guga3 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Jony Gonzalez 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Alexsander Gomes 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 12 (7) 0.34
Alef Manga 4 (1) 0.11
Слимани Ислам 3 0.09
Гомес Бруно 3 0.09
Морено Марселино 2 0.06
Луис Виктор 2 0.06
Sebastian Gomez2 2 0.06
Matheus Bianqui 2 0.06
Кушчевич Бенхамин 2 0.06
Диого Санто 1 0.03
Бошилья Габриэл 1 0.03
Ze Roberto III 1 0.03
Андрей 1 0.03
Edu Goncalvec1 1 0.03
Гарсез Маурисио 1 0.03
Габриэл Васконселлос 0 0
Jamerson 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Диниз Фернандо 8 2
Мело Фелипе 9 1
Джон Кеннеди 9 0
Нино III 4 2
Кано Херман 7 0
Samuel VII 7 0
Тьяго Сантос 5 1
Ариас Джон 5 1
Vinicius Lima 6 0
Мартинелли Габриэл 4 1
Гансо Пауло 5 0
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Марсело Виера 4 0
Фабио Лопес 3 0
Alexsander Gomes 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guga3 2 0
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 12 0
Натанаэл 7 0
Henrique XIV 7 0
Matheus Bianqui 7 0
Гомес Бруно 5 1
Морено Марселино 6 0
Виллиан Фариас 4 1
Thiago Kosloski 2 2
Кушчевич Бенхамин 5 0
Ze Roberto III 3 1
Андрей 4 0
Луис Виктор 4 0
Jamerson 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Хейнер 3 0
Reynaldo2 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Слимани Ислам 1 1
Урсо Жуниор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Sebastian Gomez2 2 0
Диого Санто 1 0
Самарис Андреас 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Thalisson 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Коритиба Парана
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
13
Флуминенсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Коритиба Парана
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

23
22

Упущенные победы

10
10
Флуминенсе
88.5%
11.5%
23 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Коритиба Парана
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

15
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
27

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
10
33%
1
4%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Пропущено

13
41
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
4
31%
4
10%
1-15
4
31%
2
5%
16-30
1
8%
10
24%
31-45
2
15%
10
24%
46-60
1
8%
8
20%
61-75
1
8%
7
17%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
1
7%
5
31%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
18%
6
24%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
8
29%
9
36%
76-90

Забито

45
40
16 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
4
9%
8
20%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
7
16%
9
23%
31-45
16
36%
3
8%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
6
13%
7
18%
76-90

Пропущено

41
66
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 28
5
12%
6
9%
1-15
10
24%
6
9%
16-30
6
15%
16
24%
31-45
6
15%
11
17%
46-60
5
12%
11
17%
61-75
9
22%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Гремио 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Коритиба Парана

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
2
11 раз 32%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
25
9
15
19
1.5
10
24
4
30
2.5
3
31
1
33
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 18 8 9 56 - 33 62
3.
Фламенго
 34 17 9 8 51 - 37 60
4.
Гремио
 34 18 5 11 57 - 50 59
5.
Ред Булл Брагантино
 34 16 11 7 46 - 30 59
6.
Атлетико Минейро
 34 16 9 9 43 - 27 57
7.
Флуминенсе
 1:0 35 15 8 12 45 - 42 53
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 34 13 8 13 36 - 35 47
10.
Сан-Паулу
 34 12 10 12 37 - 36 46
11.
Форталеза Сеара
 34 12 8 14 38 - 40 44
12.
Коринтианс
 35 10 14 11 40 - 44 44
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 34 11 9 14 37 - 55 42
15.
Васко да Гама
 35 11 9 15 37 - 45 42
16.
Крузейро
 34 10 11 13 32 - 30 41
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 34 8 11 15 34 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 0:1 35 8 5 22 39 - 68 29
20.
Америка Минейро
 34 4 9 21 39 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:0 18 13 4 1 30 - 14 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
3.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
4.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Фламенго
 17 9 5 3 24 - 12 32
9.
Атлетико Минейро
 17 9 3 5 23 - 15 30
10.
Форталеза Сеара
 17 8 5 4 25 - 18 29
11.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
12.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 0:1 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Ред Булл Брагантино
 17 6 6 5 20 - 18 24
7.
Крузейро
 17 6 5 6 20 - 15 23
8.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 0:1 18 4 2 12 23 - 43 14
18.
Флуминенсе
 1:0 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (8)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Сан-Паулу Коста Диего 12
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Коритиба Парана
9.40
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5.35
9.50
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Флуминенсе
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