Тур: 35.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
27'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
27
Luan
Polli
16
Натанаэл
14
Thalisson
26
Луис
Виктор
7
Андрей
18
Диого
Санто
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
-
98 Vitor Eudes
-
22 Pedro Rangel
-
-
16 Diogo VII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
14 ThalissonЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диого СантоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
2 ХейнерЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Pedro Luccas
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Флуминенсе
Коритиба Парана
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.25
Среднее время на гол
43
72
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.87
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|9
|0.26
|Vinicius Lima
|6
|0.17
|Ариас Джон
|5 (1)
|0.14
|Джон Кеннеди
|4
|0.11
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Keno
|2 (1)
|0.06
|Lele
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|2
|0.06
|Нино III
|2
|0.06
|Guga3
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Alexsander Gomes
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|12 (7)
|0.34
|Alef Manga
|4 (1)
|0.11
|Слимани Ислам
|3
|0.09
|Гомес Бруно
|3
|0.09
|Морено Марселино
|2
|0.06
|Луис Виктор
|2
|0.06
|Sebastian Gomez2
|2
|0.06
|Matheus Bianqui
|2
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.06
|Диого Санто
|1
|0.03
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|Ze Roberto III
|1
|0.03
|Андрей
|1
|0.03
|Edu Goncalvec1
|1
|0.03
|Гарсез Маурисио
|1
|0.03
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Jamerson
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|10
|1
|Диниз Фернандо
|8
|2
|Мело Фелипе
|9
|1
|Джон Кеннеди
|9
|0
|Нино III
|4
|2
|Кано Херман
|7
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Тьяго Сантос
|5
|1
|Ариас Джон
|5
|1
|Vinicius Lima
|6
|0
|Мартинелли Габриэл
|4
|1
|Гансо Пауло
|5
|0
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Lele
|3
|1
|Марсело Виера
|4
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Alexsander Gomes
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|12
|0
|Натанаэл
|7
|0
|Henrique XIV
|7
|0
|Matheus Bianqui
|7
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Морено Марселино
|6
|0
|Виллиан Фариас
|4
|1
|Thiago Kosloski
|2
|2
|Кушчевич Бенхамин
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Луис Виктор
|4
|0
|Jamerson
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Хейнер
|3
|0
|Reynaldo2
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Слимани Ислам
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Sebastian Gomez2
|2
|0
|Диого Санто
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Коритиба Парана
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
13
Флуминенсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Коритиба Парана
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
23
22
Упущенные победы
10
10
Флуминенсе
88.5%
11.5%
23 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Коритиба Парана
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Сухие победы
15
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
27
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
10
33%
1
4%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Пропущено
13
41
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
4
31%
4
10%
1-15
4
31%
2
5%
16-30
1
8%
10
24%
31-45
2
15%
10
24%
46-60
1
8%
8
20%
61-75
1
8%
7
17%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
1
7%
5
31%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
28
25
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
18%
6
24%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
8
29%
9
36%
76-90
Забито
45
40
16 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
4
9%
8
20%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
7
16%
9
23%
31-45
16
36%
3
8%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
6
13%
7
18%
76-90
Пропущено
41
66
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 28
5
12%
6
9%
1-15
10
24%
6
9%
16-30
6
15%
16
24%
31-45
6
15%
11
17%
46-60
5
12%
11
17%
61-75
9
22%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Гремио 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Коритиба Парана
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
2
11 раз 32%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
98
512
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
152
611
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
259
1519
1024
430
331
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|35
|18
|8
|9
|56 - 33
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|46 - 30
|59
|6.
|34
|16
|9
|9
|43 - 27
|57
|7.
|1:0
|35
|15
|8
|12
|45 - 42
|53
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|34
|13
|8
|13
|36 - 35
|47
|10.
|34
|12
|10
|12
|37 - 36
|46
|11.
|34
|12
|8
|14
|38 - 40
|44
|12.
|35
|10
|14
|11
|40 - 44
|44
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|35
|11
|9
|15
|37 - 45
|42
|16.
|34
|10
|11
|13
|32 - 30
|41
|17.
|35
|11
|8
|16
|44 - 48
|41
|18.
|34
|8
|11
|15
|34 - 49
|35
|19.
|0:1
|35
|8
|5
|22
|39 - 68
|29
|20.
|34
|4
|9
|21
|39 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|13
|4
|1
|30 - 14
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|4.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|9.
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|10.
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|11.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|12.
|17
|8
|2
|7
|20 - 18
|26
|13.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|14.
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|16.
|17
|5
|6
|6
|20 - 20
|21
|17.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|20 - 15
|23
|8.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|0:1
|18
|4
|2
|12
|23 - 43
|14
|18.
|1:0
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (8)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Сан-Паулу
|Коста Диего
|12