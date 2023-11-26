  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 35.
Атлетико Минейро
3:0
Второй тайм: 90+'
Гремио
0'
1:0
25' Гол
Арана Гильерме
37' Желтая карточка
Арана Гильерме
45' Желтая карточка
Лемос Маурисио
2:0
50' Гол
Сарачо Федерико
50' Желтая карточка
Суарес Луис
3:0
58' Гол
Халк Живанилдо
84' Желтая карточка
Фабио да Сильва
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
8
Эденилсон
дос
Сантос
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
12
Gabriel
Chapeco
53
Gustavo
Martins
15
Бруно
Увини
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
6
Рейналдо
Мануэл
35
Роналд
8
Карбальо
Фелипе
19
Кристальдо
Франко
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
9
Суарес
Луис
Атлетико Минейро
4-4-2
Гремио
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Гремио

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:4
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:3
СA
2:0
К
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
БСА
0:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:4

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.79

Среднее время на гол

75
114

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.56

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 17 0.49
Халк Живанилдо 14 (5) 0.4
Павон Кристиан 3 (1) 0.09
Сарачо Федерико 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Арана Гильерме 2 0.06
Кардек Алан 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 14 0.4
Кристальдо Франко 7 (3) 0.2
Henrique Souza Ewerthon3 5 0.14
Вильясанти Матиас 4 0.11
Бителло 4 0.11
Феррейра Факундо 3 0.09
Педро Жоао II 3 0.09
Андре 3 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.06
Натан Аллан 1 0.03
Карбальо Фелипе 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Lucas Besozzi 1 0.03
Бруно Увини 1 0.03
Винисиус I 1 0.03
Роналд 1 0.03
Gustavo Martins 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Nathan Ribeiro 1 0.03
Фабио да Сильва 0 0
Зиньо 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 8 0
Отавио II 8 0
Павон Кристиан 7 0
Сарачо Федерико 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Арана Гильерме 2 1
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Igor Gomes 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Matheus Mendes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 15 1
Рейналдо Мануэл 9 2
Вильясанти Матиас 7 1
Суарес Луис 8 0
Фабио да Сильва 5 0
Gabriel Chapeco 5 0
Бруно Увини 4 0
Bruno VI 2 1
Андре 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Джеромел Педро 2 0
Винисиус I 2 0
Натан Аллан 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Pepe4 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гремио
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

8
11
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Гремио
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

18
28
Атлетико Минейро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Гремио
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
9% (3)
47% (16)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

26
39

Голы по времени матча

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
17%
3
11%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
5
19%
76-90

Пропущено

14
34
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
2
14%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
21%
7
21%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
5
15%
76-90

Забито

19
29
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
4
21%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
7
37%
5
17%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

43
56
19 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
8
19%
8
14%
1-15
4
9%
9
16%
16-30
7
16%
8
14%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
8
19%
11
20%
61-75
12
28%
10
18%
76-90

Пропущено

27
51
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 28
5
19%
5
10%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
5
19%
12
24%
31-45
4
15%
6
12%
46-60
4
15%
10
20%
61-75
7
26%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Коринтианс 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2
Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Гремио

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
9
8
1
16
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
13
21
1.5
17
17
2
32
2.5
9
25
1
33
3.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 36 19 8 9 57 - 33 65
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
3.
Фламенго
 34 17 9 8 51 - 37 60
4.
Атлетико Минейро
 3:0 35 17 9 9 46 - 27 60
5.
Ред Булл Брагантино
 34 16 11 7 46 - 30 59
6.
Гремио
 0:3 35 18 5 12 57 - 53 59
7.
Флуминенсе
 35 15 8 12 46 - 43 53
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 34 13 8 13 36 - 35 47
10.
Сан-Паулу
 34 12 10 12 37 - 36 46
11.
Форталеза Сеара
 34 12 8 14 38 - 40 44
12.
Коринтианс
 35 10 14 11 40 - 44 44
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Васко да Гама
 35 11 9 15 37 - 45 42
15.
Сантос
 0:1 35 11 9 15 37 - 56 42
16.
Крузейро
 34 10 11 13 32 - 30 41
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 34 8 11 15 34 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 35 8 5 22 40 - 69 29
20.
Америка Минейро
 34 4 9 21 39 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 12 3 4 37 - 17 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
4.
Гремио
 0:3 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 3:0 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 17 9 5 3 24 - 12 32
10.
Форталеза Сеара
 17 8 5 4 25 - 18 29
11.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
12.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 0:1 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 3:0 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Ред Булл Брагантино
 17 6 6 5 20 - 18 24
7.
Крузейро
 17 6 5 6 20 - 15 23
8.
Гремио
 0:3 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
11.
Сантос
 0:1 18 5 2 11 12 - 33 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (9)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
    Ничья
    Гремио
    1.78
    3.80
    76.00
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