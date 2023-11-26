Тур: 35.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
25' ГолАрана Гильерме
37' Желтая карточкаАрана Гильерме
45' Желтая карточкаЛемос Маурисио
2:0
50' ГолСарачо Федерико
50' Желтая карточкаСуарес Луис
3:0
58' ГолХалк Живанилдо
84' Желтая карточкаФабио да Сильва
Ход матча
25'
1:0
37'
45'
46'
50'
50'
56'
58'
3:0
67'
76'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 АндреПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
36 Nata
-
54 Cuiabano
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гремио
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.79
Среднее время на гол
75
114
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.56
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|17
|0.49
|Халк Живанилдо
|14 (5)
|0.4
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|2
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|14
|0.4
|Кристальдо Франко
|7 (3)
|0.2
|Henrique Souza Ewerthon3
|5
|0.14
|Вильясанти Матиас
|4
|0.11
|Бителло
|4
|0.11
|Феррейра Факундо
|3
|0.09
|Педро Жоао II
|3
|0.09
|Андре
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.06
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Карбальо Фелипе
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|11
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|8
|0
|Отавио II
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Арана Гильерме
|2
|1
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Matheus Mendes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|15
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|2
|Вильясанти Матиас
|7
|1
|Суарес Луис
|8
|0
|Фабио да Сильва
|5
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Bruno VI
|2
|1
|Андре
|3
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гремио
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
8
11
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Гремио
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
18
28
Атлетико Минейро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Гремио
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
9% (3)
47% (16)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
26
39
Голы по времени матча
Забито
24
27
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
17%
3
11%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
5
19%
76-90
Пропущено
14
34
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
2
14%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
21%
7
21%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
5
36%
5
15%
76-90
Забито
19
29
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
4
21%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
7
37%
5
17%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
43
56
19 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
8
19%
8
14%
1-15
4
9%
9
16%
16-30
7
16%
8
14%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
8
19%
11
20%
61-75
12
28%
10
18%
76-90
Пропущено
27
51
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 28
5
19%
5
10%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
5
19%
12
24%
31-45
4
15%
6
12%
46-60
4
15%
10
20%
61-75
7
26%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Коринтианс 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2
Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Гремио
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
710
98
116
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
611
89
116
314
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
1321
1717
232
925
133
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|19
|8
|9
|57 - 33
|65
|2.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|4.
|3:0
|35
|17
|9
|9
|46 - 27
|60
|5.
|34
|16
|11
|7
|46 - 30
|59
|6.
|0:3
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|7.
|35
|15
|8
|12
|46 - 43
|53
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|34
|13
|8
|13
|36 - 35
|47
|10.
|34
|12
|10
|12
|37 - 36
|46
|11.
|34
|12
|8
|14
|38 - 40
|44
|12.
|35
|10
|14
|11
|40 - 44
|44
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|35
|11
|9
|15
|37 - 45
|42
|15.
|0:1
|35
|11
|9
|15
|37 - 56
|42
|16.
|34
|10
|11
|13
|32 - 30
|41
|17.
|35
|11
|8
|16
|44 - 48
|41
|18.
|34
|8
|11
|15
|34 - 49
|35
|19.
|35
|8
|5
|22
|40 - 69
|29
|20.
|34
|4
|9
|21
|39 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|1:0
|19
|12
|3
|4
|37 - 17
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|4.
|0:3
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|3:0
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|10.
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|11.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|12.
|17
|8
|2
|7
|20 - 18
|26
|13.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|14.
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|15.
|0:1
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|16.
|17
|5
|6
|6
|20 - 20
|21
|17.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|3:0
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|20 - 15
|23
|8.
|0:3
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|11.
|0:1
|18
|5
|2
|11
|12 - 33
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (9)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9