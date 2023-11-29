Тур: 36.
0:2
Перерыв
0'
0:1
10' ГолМартинелли Габриэл
14' Желтая карточкаДуглас XV
0:2
36' ГолАриас Джон
44' Желтая карточкаТьяго Сантос
45' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
Ход матча
10'
0:1
14'
36'
0:2
44'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
19
Дуглас
XV
23
Guga3
33
Нино
III
29
Тьяго
Сантос
16
Diogo
VII
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
11
Keno
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
-
32 Jair Filho
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
11 KenoНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Сантос
Флуминенсе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.68
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
100
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|13 (4)
|0.36
|Мендоса Стивен
|6 (2)
|0.17
|Julio Cesar Furch
|3
|0.08
|Ринкон Томас
|2
|0.06
|Дейвид де Соуза
|2
|0.06
|Габриэл Анжело
|2
|0.06
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Maximiliano Silvera
|1
|0.03
|Мессиас
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Нонато Густаво
|1
|0.03
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.03
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|9
|0.25
|Ариас Джон
|6 (1)
|0.17
|Vinicius Lima
|6
|0.17
|Джон Кеннеди
|5
|0.14
|Гансо Пауло
|3
|0.08
|Keno
|2 (1)
|0.06
|Lele
|2
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|2
|0.06
|Нино III
|2
|0.06
|Guga3
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|10
|1
|Дуглас XV
|10
|0
|Лима Лукас III
|6
|1
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Lucas Braga
|4
|1
|Joaquim
|5
|0
|Ринкон Томас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Нонато Густаво
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Леонардо Маркос
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Julio Cesar Furch
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|10
|1
|Диниз Фернандо
|8
|2
|Мело Фелипе
|9
|1
|Джон Кеннеди
|9
|0
|Тьяго Сантос
|6
|1
|Нино III
|4
|2
|Кано Херман
|7
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Vinicius Lima
|7
|0
|Ариас Джон
|5
|1
|Мартинелли Габриэл
|4
|1
|Гансо Пауло
|5
|0
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Lele
|3
|1
|Марсело Виера
|4
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Alexsander Gomes
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Флуминенсе
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
10
Сантос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
11
32
Сантос
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Флуминенсе
11.1%
88.9%
3 победы 24 поражения
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
15
Волевые победы
35
2
Упущенные победы
17
42
Голы по времени матча
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 27
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
2
9%
6
40%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
25
28
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
20%
1
4%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
20%
8
29%
76-90
Забито
16
32
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
2
13%
10
31%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
8
50%
4
13%
76-90
Пропущено
30
14
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
10%
4
29%
1-15
5
17%
4
29%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
2
14%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
7
23%
2
14%
76-90
Забито
39
47
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
5
13%
4
9%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
4
10%
16
34%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
12
31%
6
13%
76-90
Пропущено
55
42
26 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
8
15%
5
12%
1-15
10
18%
10
24%
16-30
8
15%
6
14%
31-45
10
18%
6
14%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
12
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1 Сантос - Куяба 0:0
Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0
Результаты матчей
Сантос
Флуминенсе
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
2:0
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
12 раз 34%
0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сантос
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
162
89
108
413
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
89
315
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
2411
1124
1619
431
431
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|18
|9
|8
|58 - 32
|63
|2.
|36
|18
|9
|9
|57 - 34
|63
|3.
|1:0
|36
|18
|9
|9
|47 - 27
|63
|4.
|0:1
|36
|18
|9
|9
|54 - 38
|63
|5.
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|6.
|35
|16
|11
|8
|46 - 31
|59
|7.
|2:0
|36
|16
|8
|12
|48 - 43
|56
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|0:0
|36
|13
|10
|13
|36 - 35
|49
|10.
|35
|12
|11
|12
|37 - 36
|47
|11.
|0:0
|36
|12
|11
|13
|39 - 43
|47
|12.
|36
|11
|14
|11
|44 - 46
|47
|13.
|35
|12
|9
|14
|40 - 42
|45
|14.
|35
|11
|11
|13
|33 - 30
|44
|15.
|0:2
|36
|11
|10
|15
|38 - 58
|43
|16.
|36
|11
|9
|16
|39 - 49
|42
|17.
|35
|11
|8
|16
|44 - 48
|41
|18.
|35
|8
|11
|16
|34 - 50
|35
|19.
|35
|8
|5
|22
|40 - 69
|29
|20.
|35
|4
|9
|22
|39 - 74
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|4.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|1:0
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|0:1
|18
|9
|5
|4
|24 - 13
|32
|10.
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|11.
|0:0
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|13.
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|14.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|15.
|0:2
|18
|6
|7
|5
|25 - 25
|25
|16.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|20 - 20
|22
|17.
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|18
|4
|2
|12
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|21 - 12
|30
|3.
|0:0
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|18
|7
|5
|6
|21 - 15
|26
|6.
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|10.
|0:2
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|11.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|12.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|12 - 23
|18
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|2:0
|18
|3
|4
|11
|17 - 28
|13
|19.
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (3)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 11