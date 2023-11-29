  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Сантос
0:2
Перерыв
Флуминенсе
0'
0:1
10' Гол
Мартинелли Габриэл
14' Желтая карточка
Дуглас XV
0:2
36' Гол
Ариас Джон
44' Желтая карточка
Тьяго Сантос
45' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2

Ход матча

10'
0:1
Мартинелли Габриэл
(Ариас Джон)
14'
Дуглас XV
 
36'
0:2
Ариас Джон
(Diogo VII)
44'
 
Тьяго Сантос
45'
Rodrigo Fernandez2
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Флуминенсе
3.60
9.92
Реклама, pari.ru
3.35
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
8
Лукас
Жан
20
Мендоса
Стивен
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Леонардо
Маркос
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
29
Тьяго
Сантос
16
Diogo
VII
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
11
Keno
14
Кано
Херман
Сантос
3-5-2
Флуминенсе
4-4-2

История личных встреч

Сантос
Флуминенсе

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:4
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
100

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 13 (4) 0.36
Мендоса Стивен 6 (2) 0.17
Julio Cesar Furch 3 0.08
Ринкон Томас 2 0.06
Дейвид де Соуза 2 0.06
Габриэл Анжело 2 0.06
Сотельдо Йеферсон 1 0.03
Joaquim 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Maximiliano Silvera 1 0.03
Мессиас 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Нонато Густаво 1 0.03
Rodrigo Fernandez2 1 0.03
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 9 0.25
Ариас Джон 6 (1) 0.17
Vinicius Lima 6 0.17
Джон Кеннеди 5 0.14
Гансо Пауло 3 0.08
Keno 2 (1) 0.06
Lele 2 0.06
Мартинелли Габриэл 2 0.06
Мело Фелипе 2 0.06
Нино III 2 0.06
Guga3 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Jony Gonzalez 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 10 1
Дуглас XV 10 0
Лима Лукас III 6 1
Сотельдо Йеферсон 4 2
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Lucas Braga 4 1
Joaquim 5 0
Ринкон Томас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Лукас Жан 4 0
Додо Родолфо 3 0
Нонато Густаво 3 0
Luan Dias 3 0
Леонардо Маркос 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Julio Cesar Furch 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Диниз Фернандо 8 2
Мело Фелипе 9 1
Джон Кеннеди 9 0
Тьяго Сантос 6 1
Нино III 4 2
Кано Херман 7 0
Samuel VII 7 0
Vinicius Lima 7 0
Ариас Джон 5 1
Мартинелли Габриэл 4 1
Гансо Пауло 5 0
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Марсело Виера 4 0
Фабио Лопес 3 0
Alexsander Gomes 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guga3 2 0
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Сантос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Флуминенсе
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
10
Сантос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

26
2

Упущенные победы

11
32
Сантос
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Флуминенсе
11.1%
88.9%
3 победы 24 поражения
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
15

Волевые победы

35
2

Упущенные победы

17
42

Голы по времени матча

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 27
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
2
9%
6
40%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

25
28
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
5
20%
1
4%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
20%
8
29%
76-90

Забито

16
32
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
2
13%
10
31%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
8
50%
4
13%
76-90

Пропущено

30
14
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
10%
4
29%
1-15
5
17%
4
29%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
2
14%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
7
23%
2
14%
76-90

Забито

39
47
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
5
13%
4
9%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
4
10%
16
34%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
12
31%
6
13%
76-90

Пропущено

55
42
26 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
8
15%
5
12%
1-15
10
18%
10
24%
16-30
8
15%
6
14%
31-45
10
18%
6
14%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
12
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1 Сантос - Куяба 0:0
Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0

Результаты матчей

Сантос
Флуминенсе

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
2:0
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
12 раз 34%
0
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сантос
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
10
8
4
13
2.5
3
15
2
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
8
9
3
15
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
24
11
11
24
1.5
16
19
4
31
2.5
4
31
2
33
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 18 9 8 58 - 32 63
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 18 9 9 57 - 34 63
3.
Атлетико Минейро
 1:0 36 18 9 9 47 - 27 63
4.
Фламенго
 0:1 36 18 9 9 54 - 38 63
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 2:0 36 16 8 12 48 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 0:0 36 13 10 13 36 - 35 49
10.
Сан-Паулу
 35 12 11 12 37 - 36 47
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 36 12 11 13 39 - 43 47
12.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
13.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
14.
Крузейро
 35 11 11 13 33 - 30 44
15.
Сантос
 0:2 36 11 10 15 38 - 58 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 35 8 11 16 34 - 50 35
19.
Коритиба Парана
 35 8 5 22 40 - 69 29
20.
Америка Минейро
 35 4 9 22 39 - 74 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2:0 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 1:0 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 0:1 18 9 5 4 24 - 13 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
14.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
15.
Сантос
 0:2 18 6 7 5 25 - 25 25
16.
Куяба
 0:0 18 5 7 6 20 - 20 22
17.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 1:0 18 8 6 4 21 - 12 30
3.
Куяба
 0:0 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
10.
Сантос
 0:2 18 5 3 10 13 - 33 18
11.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 18 4 6 8 12 - 23 18
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 2:0 18 3 4 11 17 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 11
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Диого Барбоса сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Ариас Джон бьет в цель!
  • 14'
    Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Ариас Джон сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Флуминенсе
3.60
9.92
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3.35
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Где смотреть матч Сантос 0:2 Флуминенсе онлайн

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