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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Куяба
0:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
13' Желтая карточка
Джонни
39' Желтая карточка
Raniele
45' Желтая карточка
Antonio Oliveira
46' Желтая карточка
Matheus Alexandre
0:1
52' Гол
Валенсия Эннер
76' Желтая карточка
Филипе Аугусто
0:2
89' Гол
Энрике Педро
90' Желтая карточка
Энрике Педро
90'+10
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
20
Рикельме
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
Куяба
3-4-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 12 (3) 0.33
Питта Исидро 5 (1) 0.14
Clayson 4 (1) 0.11
Raniele 3 0.08
Fernando Sobral 2 0.06
Роналд 2 0.06
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Ласерда Дерик 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 8 (1) 0.22
Вандерсон 6 0.17
José Maurisio3 5 0.14
Патрик Алан 3 (1) 0.08
Бустос Фабрисио 3 0.08
Адриано Луис 3 0.08
Джонни 2 0.06
Энрике Педро 2 (1) 0.06
Де Пена Карлос 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Журавски Алешандре 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 9 1
Raniele 10 0
Денилсон Невес 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Marllon 7 0
Филипе Аугусто 5 1
Дейверсон Силва 6 0
Fernando Sobral 6 0
Matheus Alexandre 5 0
Минейро Лукас 4 0
Кафу Жонатан 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Рикельме 3 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Аллисон 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 12 1
Джонни 7 0
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Патрик Алан 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Мартинс Родригес 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
José Maurisio3 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Энрике Педро 3 0
Энрике Бруно 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
Адриано Луис 1 1
Мальо Уго 1 1
Ромуло 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Куяба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
6
Куяба
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

14
22
Куяба
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

12
8

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
6
29%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Забито

16
26
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
6
38%
5
19%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
20%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
33%
7
33%
76-90

Забито

37
41
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
14 Не забивали 14
2
5%
6
15%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
9
24%
10
24%
46-60
4
11%
7
17%
61-75
12
32%
8
20%
76-90

Пропущено

36
43
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
6
17%
6
14%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
5
14%
9
21%
61-75
12
33%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3 Сантос - Куяба 0:0
Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1

Результаты матчей

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
14 раз 39%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
8
10
3
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
8
4
14
1.5
4
14
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
22
14
10
26
1.5
12
24
5
31
2.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 36 19 9 8 60 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 37 18 10 9 57 - 34 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 13 10 13 41 - 43 49
11.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
12.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
13.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
14.
Крузейро
 35 11 11 13 33 - 30 44
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 35 8 11 16 34 - 50 35
19.
Коритиба Парана
 0:0 36 8 6 22 40 - 69 30
20.
Америка Минейро
 0:2 36 4 9 23 39 - 76 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 18 13 2 3 32 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 4 10 16 - 25 16
20.
Америка Минейро
 0:2 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 18 7 6 5 20 - 16 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 5 5 8 14 - 23 20
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
12.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 0:2 18 0 7 11 21 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 11
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    • 52'
      Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
    • 46'
      Matheus Alexandre получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Antonio Oliveira получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Raniele получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Джонни получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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