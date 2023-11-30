Тур: 36.
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаДжонни
39' Желтая карточкаRaniele
45' Желтая карточкаAntonio Oliveira
46' Желтая карточкаMatheus Alexandre
0:1
52' ГолВаленсия Эннер
76' Желтая карточкаФилипе Аугусто
0:2
89' ГолЭнрике Педро
90' Желтая карточкаЭнрике Педро
90'+10
Ход матча
13'
39'
45'
52'
0:1
75'
76'
89'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
34
Аллисон
14
Raniele
20
Рикельме
29
Clayson
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
20 РикельмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
55 Calebe
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
24 Anthoni
-
-
36 Thauan Lara
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|12 (3)
|0.33
|Питта Исидро
|5 (1)
|0.14
|Clayson
|4 (1)
|0.11
|Raniele
|3
|0.08
|Fernando Sobral
|2
|0.06
|Роналд
|2
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Ласерда Дерик
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|8 (1)
|0.22
|Вандерсон
|6
|0.17
|José Maurisio3
|5
|0.14
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.08
|Бустос Фабрисио
|3
|0.08
|Адриано Луис
|3
|0.08
|Джонни
|2
|0.06
|Энрике Педро
|2 (1)
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|9
|1
|Raniele
|10
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Филипе Аугусто
|5
|1
|Дейверсон Силва
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Matheus Alexandre
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Кафу Жонатан
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Рикельме
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Джонни
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Патрик Алан
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Мартинс Родригес
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|José Maurisio3
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Адриано Луис
|1
|1
|Мальо Уго
|1
|1
|Ромуло
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Куяба
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
14
22
Куяба
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
12
8
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
6
29%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Забито
16
26
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
6
38%
5
19%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
20%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
33%
7
33%
76-90
Забито
37
41
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
14 Не забивали 14
2
5%
6
15%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
9
24%
10
24%
46-60
4
11%
7
17%
61-75
12
32%
8
20%
76-90
Пропущено
36
43
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
6
17%
6
14%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
5
14%
9
21%
61-75
12
33%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3 Сантос - Куяба 0:0
Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1
Результаты матчей
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
14 раз 39%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
612
810
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
108
414
414
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
2214
1026
1224
531
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|36
|19
|9
|8
|60 - 32
|66
|2.
|0:0
|37
|18
|10
|9
|57 - 34
|64
|3.
|36
|18
|9
|9
|49 - 27
|63
|4.
|36
|18
|9
|9
|54 - 40
|63
|5.
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|6.
|35
|16
|11
|8
|46 - 31
|59
|7.
|36
|16
|8
|12
|49 - 43
|56
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|36
|13
|11
|12
|38 - 36
|50
|10.
|36
|13
|10
|13
|41 - 43
|49
|11.
|36
|13
|9
|14
|36 - 37
|48
|12.
|36
|11
|14
|11
|44 - 46
|47
|13.
|35
|12
|9
|14
|40 - 42
|45
|14.
|35
|11
|11
|13
|33 - 30
|44
|15.
|36
|11
|10
|15
|38 - 59
|43
|16.
|36
|11
|9
|16
|39 - 49
|42
|17.
|36
|11
|8
|17
|44 - 49
|41
|18.
|35
|8
|11
|16
|34 - 50
|35
|19.
|0:0
|36
|8
|6
|22
|40 - 69
|30
|20.
|0:2
|36
|4
|9
|23
|39 - 76
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|2:0
|18
|13
|2
|3
|32 - 12
|41
|3.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|4.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|0:0
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|10.
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|11.
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|13.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|16 - 25
|16
|20.
|0:2
|18
|4
|2
|12
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|20 - 16
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|21 - 15
|26
|6.
|2:0
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|5
|5
|8
|14 - 23
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|0:0
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|18
|3
|4
|11
|18 - 28
|13
|19.
|18
|1
|8
|9
|10 - 23
|11
|20.
|0:2
|18
|0
|7
|11
|21 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 11