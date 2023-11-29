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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Фламенго
0:1
Первый тайм: 35'
Атлетико Минейро
0'
0:1
8' Гол
Паулиньо Жозе

Ход матча

8'
0:1
Паулиньо Жозе
(Халк Живанилдо)
Прогноз на матч от Liveresult
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Фламенго
Ничья
Атлетико Минейро
5.20
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
3
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Фламенго
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Минейро

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

36 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
16 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
12 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

38
13

Голов в среднем за матч

2
0.76

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

66
32

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

49
101

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 12 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
Жерсон Сантос 5 0.14
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.14
Эвертон Соарес 4 0.11
Айртон Лукас 4 0.11
Рибейро Эвертон 3 0.08
Лео Перейра 3 0.08
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 18 0.5
Халк Живанилдо 14 (5) 0.39
Павон Кристиан 3 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Арана Гильерме 2 0.06
Кардек Алан 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 9 0
Энрике Бруно 7 1
Айртон Лукас 8 0
Тьяго Маия 7 0
Бруно Фабрисио 7 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Котулио Матеус 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 8 0
Отавио II 8 0
Павон Кристиан 7 0
Сарачо Федерико 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Matheus Mendes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
4
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

25
23
Фламенго
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Атлетико Минейро
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
2
8%
4
21%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Забито

29
27
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
21 Не забивали 18
2
7%
4
15%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Пропущено

26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
7
27%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
9
35%
5
36%
76-90

Забито

53
46
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 23
6 Не забивали 7
4
8%
8
17%
1-15
11
21%
5
11%
16-30
10
19%
7
15%
31-45
8
15%
6
13%
46-60
6
11%
8
17%
61-75
14
26%
12
26%
76-90

Пропущено

38
27
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
3
8%
5
19%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
3
8%
4
15%
61-75
13
34%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
6
11
1.5
8
10
3
14
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
8
1.5
6
11
5
13
2.5
1
16
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
28
7
16
19
1.5
14
21
8
27
2.5
3
32
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 18 9 8 58 - 32 63
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 18 9 9 57 - 34 63
3.
Атлетико Минейро
 1:0 36 18 9 9 47 - 27 63
4.
Фламенго
 0:1 36 18 9 9 54 - 38 63
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 2:0 36 16 8 12 48 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Куяба
 0:0 36 13 10 13 36 - 35 49
10.
Сан-Паулу
 35 12 11 12 37 - 36 47
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 36 12 11 13 39 - 43 47
12.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
13.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
14.
Крузейро
 35 11 11 13 33 - 30 44
15.
Сантос
 0:2 36 11 10 15 38 - 58 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 35 11 8 16 44 - 48 41
18.
Гойяс
 35 8 11 16 34 - 50 35
19.
Коритиба Парана
 35 8 5 22 40 - 69 29
20.
Америка Минейро
 35 4 9 22 39 - 74 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2:0 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 1:0 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 0:1 18 9 5 4 24 - 13 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Байя
 17 7 5 5 25 - 19 26
14.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
15.
Сантос
 0:2 18 6 7 5 25 - 25 25
16.
Куяба
 0:0 18 5 7 6 20 - 20 22
17.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 1:0 18 8 6 4 21 - 12 30
3.
Куяба
 0:0 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
10.
Сантос
 0:2 18 5 3 10 13 - 33 18
11.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 18 4 6 8 12 - 23 18
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 2:0 18 3 4 11 17 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 11
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Минейро
5.20
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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