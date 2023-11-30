Тур: 36.
0:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолПаулиньо Жозе
45' Желтая карточкаСарачо Федерико
45' Желтая карточкаБруно Фабрисио
0:2
47' ГолЭденилсон дос Сантос
51' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
66' Желтая карточкаЖерсон Сантос
73' Желтая карточкаЛео Перейра
0:3
82' ГолRubens
90'+8
Ход матча
8'
0:1
45'
45'
47'
60'
66'
73'
82'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
27
Энрике
Бруно
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Минейро
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
36 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
16 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
12 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.65
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
38
13
Голов в среднем за матч
2
0.76
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
66
32
Голов в среднем за матч
1.83
0.89
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
49
101
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|12 (4)
|0.33
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.19
|Жерсон Сантос
|5
|0.14
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.14
|Эвертон Соарес
|4
|0.11
|Айртон Лукас
|4
|0.11
|Рибейро Эвертон
|3
|0.08
|Лео Перейра
|3
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Араужо Луис
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|18
|0.5
|Халк Живанилдо
|14 (5)
|0.39
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|2
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|2
|Пульгар Эрик
|9
|0
|Энрике Бруно
|7
|1
|Бруно Фабрисио
|8
|0
|Айртон Лукас
|8
|0
|Тьяго Маия
|7
|0
|Жерсон Сантос
|4
|1
|Лео Перейра
|5
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|11
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|9
|0
|Отавио II
|8
|0
|Сарачо Федерико
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Matheus Mendes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
4
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
25
23
Фламенго
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Атлетико Минейро
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
32
27
Голы по времени матча
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
8%
5
23%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
7
29%
29%
8
36%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Забито
29
27
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
22 Не забивали 19
2
7%
4
15%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Пропущено
26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
7
27%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
9
35%
5
36%
76-90
Забито
53
49
25 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 24
7 Не забивали 7
4
8%
9
18%
1-15
11
21%
5
10%
16-30
10
19%
7
14%
31-45
8
15%
7
14%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
14
26%
13
27%
76-90
Пропущено
41
27
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
5
19%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
7
17%
5
19%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
14
34%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
612
810
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
108
711
513
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
297
1620
1521
828
432
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|36
|19
|9
|8
|60 - 32
|66
|2.
|0:0
|37
|18
|10
|9
|57 - 34
|64
|3.
|36
|18
|9
|9
|49 - 27
|63
|4.
|36
|18
|9
|9
|54 - 40
|63
|5.
|35
|18
|5
|12
|57 - 53
|59
|6.
|35
|16
|11
|8
|46 - 31
|59
|7.
|36
|16
|8
|12
|49 - 43
|56
|8.
|36
|13
|14
|9
|48 - 40
|53
|9.
|36
|13
|11
|12
|38 - 36
|50
|10.
|36
|13
|10
|13
|41 - 43
|49
|11.
|36
|13
|9
|14
|36 - 37
|48
|12.
|36
|11
|14
|11
|44 - 46
|47
|13.
|35
|12
|9
|14
|40 - 42
|45
|14.
|35
|11
|11
|13
|33 - 30
|44
|15.
|36
|11
|10
|15
|38 - 59
|43
|16.
|36
|11
|9
|16
|39 - 49
|42
|17.
|36
|11
|8
|17
|44 - 49
|41
|18.
|35
|8
|11
|16
|34 - 50
|35
|19.
|0:0
|36
|8
|6
|22
|40 - 69
|30
|20.
|0:2
|36
|4
|9
|23
|39 - 76
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|31 - 15
|43
|2.
|2:0
|18
|13
|2
|3
|32 - 12
|41
|3.
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|4.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|5.
|0:0
|19
|11
|4
|4
|37 - 18
|37
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|30 - 19
|35
|8.
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|9.
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|10.
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|11.
|18
|8
|5
|5
|27 - 20
|29
|12.
|18
|6
|10
|2
|25 - 21
|28
|13.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|14.
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|15.
|18
|6
|7
|5
|25 - 26
|25
|16.
|18
|5
|6
|7
|20 - 22
|21
|17.
|18
|4
|7
|7
|18 - 25
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|16 - 25
|16
|20.
|0:2
|18
|4
|2
|12
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|2.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|3.
|18
|8
|3
|7
|16 - 15
|27
|4.
|0:0
|18
|7
|6
|5
|20 - 16
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|21 - 15
|26
|6.
|2:0
|18
|6
|7
|5
|28 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|8.
|18
|6
|3
|9
|26 - 38
|21
|9.
|18
|5
|5
|8
|14 - 23
|20
|10.
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|11.
|18
|5
|3
|10
|13 - 33
|18
|12.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|18
|3
|7
|8
|17 - 27
|16
|15.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|16.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|17.
|0:0
|18
|4
|2
|12
|24 - 44
|14
|18.
|18
|3
|4
|11
|18 - 28
|13
|19.
|18
|1
|8
|9
|10 - 23
|11
|20.
|0:2
|18
|0
|7
|11
|21 - 40
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 11