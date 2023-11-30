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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Фламенго
0:3
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
8' Гол
Паулиньо Жозе
45' Желтая карточка
Сарачо Федерико
45' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
0:2
47' Гол
Эденилсон дос Сантос
51' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
66' Желтая карточка
Жерсон Сантос
73' Желтая карточка
Лео Перейра
0:3
82' Гол
Rubens
90'+8
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Фламенго
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Минейро

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

36 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
16 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
12 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

38
13

Голов в среднем за матч

2
0.76

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

66
32

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

49
101

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 12 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
Жерсон Сантос 5 0.14
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.14
Эвертон Соарес 4 0.11
Айртон Лукас 4 0.11
Рибейро Эвертон 3 0.08
Лео Перейра 3 0.08
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 18 0.5
Халк Живанилдо 14 (5) 0.39
Павон Кристиан 3 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Арана Гильерме 2 0.06
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 9 0
Энрике Бруно 7 1
Бруно Фабрисио 8 0
Айртон Лукас 8 0
Тьяго Маия 7 0
Жерсон Сантос 4 1
Лео Перейра 5 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Котулио Матеус 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 9 0
Отавио II 8 0
Сарачо Федерико 8 0
Павон Кристиан 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Matheus Mendes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Фламенго
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
4
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

25
23
Фламенго
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Атлетико Минейро
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
8%
5
23%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
7
29%
29%
8
36%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
33%
2
15%
76-90

Забито

29
27
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
22 Не забивали 19
2
7%
4
15%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Пропущено

26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
7
27%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
9
35%
5
36%
76-90

Забито

53
49
25 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 24
7 Не забивали 7
4
8%
9
18%
1-15
11
21%
5
10%
16-30
10
19%
7
14%
31-45
8
15%
7
14%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
14
26%
13
27%
76-90

Пропущено

41
27
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
5
19%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
7
17%
5
19%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
14
34%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
8
10
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
7
11
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
29
7
16
20
1.5
15
21
8
28
2.5
4
32
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 36 19 9 8 60 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 37 18 10 9 57 - 34 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 35 18 5 12 57 - 53 59
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 36 13 14 9 48 - 40 53
9.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 13 10 13 41 - 43 49
11.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
12.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
13.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
14.
Крузейро
 35 11 11 13 33 - 30 44
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 35 8 11 16 34 - 50 35
19.
Коритиба Парана
 0:0 36 8 6 22 40 - 69 30
20.
Америка Минейро
 0:2 36 4 9 23 39 - 76 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 18 13 2 3 32 - 12 41
3.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
4.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 4 10 16 - 25 16
20.
Америка Минейро
 0:2 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 18 7 6 5 20 - 16 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 5 5 8 14 - 23 20
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
12.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 0:0 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 0:2 18 0 7 11 21 - 40 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 11
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