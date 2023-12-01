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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Кошице
1:1
Второй тайм: 90+'
Михаловце
0'
1:0
17' Гол
Анаане Тиджани
35' Желтая карточка
Фрелих Жига
1:0
41' Не забитый пенальти
Яношик Лукаш
58' Желтая карточка
Ержабек Михал
78' Желтая карточка
Peter Struhar
1:1
85' Гол
Магда Даниэль

Ход матча

17'
Анаане Тиджани
(Фабиш Лукаш)
1:0
35'
 
Фрелих Жига
41'
1:0
Яношик Лукаш
46'
 
Artur Musak
Зубайру Абдул
58'
 
Ержабек Михал
68'
erik Liener
Анаане Тиджани
 
78'
 
Peter Struhar
79'
 
Daniel Pavuk
Яношик Лукаш
82'
Miroslav Sovic
Кесе Кристи
 
85'
Петрак Бернард
Jan Mizerak
 
85'
1:1
Магда Даниэль
(Stanislav Danko)
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Кошице
Ничья
Михаловце
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Все Коэффициенты
22
Кира
Матуш
34
Грессак
Лукас
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
19
Фабиш
Лукаш
7
Jan
Mizerak
23
Фашко
Михал
6
Кесе
Кристи
8
Галлович
Давид
14
Анаане
Тиджани
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
51
Stanislav
Danko
17
Вашко
Филип
4
Зубайру
Абдул
8
Yushi
Shimamura
20
Яношик
Лукаш
93
Ван
Кессел
Гино
Кошице
5-4-1
Михаловце
4-4-2

История личных встреч

Кошице
Михаловце

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.13
Медвед Жан 2 0.13
Фашко Михал 1 0.06
Лачны Милош 1 0.06
Грессак Лукас 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Галлович Давид 1 0.06
Marcel Vasil 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.31
Ван Кессел Гино 2 0.13
Issa Adekunle 2 0.13
Марьянович Саша 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 1
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Вашко Филип 1 0
Lukas Simko 1 0

Результаты матчей

Кошице
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Кошице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

1
1
Кошице
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Михаловце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
2
40%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
6
29%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

34
31
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
8
24%
5
16%
1-15
6
18%
8
26%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
4
12%
2
6%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0
СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0
Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0

Результаты матчей

Кошице
Михаловце

Точный счет

0:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кошице
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 15 9 3 3 25 - 16 30
4.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 15 8 2 5 35 - 21 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 1:1 16 2 2 12 11 - 36 8
11.
Михаловце
 1:1 16 0 6 10 12 - 34 6
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 1:1 8 1 2 5 4 - 16 5
11.
Михаловце
 1:1 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 1:1 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 1:1 8 0 3 5 7 - 17 3
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • 58'
    Ержабек Михал получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Зубайру Абдул уходит с поля. Artur Musak выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Яношик Лукаш пробил пенальти, но не смог забить!
  • 35'
    Фрелих Жига получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Фабиш Лукаш сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Анаане Тиджани бьет в цель!
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