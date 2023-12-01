  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Кошице
2:1
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
17' Гол
Анаане Тиджани
35' Желтая карточка
Фрелих Жига
1:0
41' Не забитый пенальти
Яношик Лукаш
58' Желтая карточка
Ержабек Михал
78' Желтая карточка
Peter Struhar
1:1
85' Гол
Магда Даниэль
2:1
90' Гол
Петрак Бернард
90'+5
22
Кира
Матуш
34
Грессак
Лукас
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
19
Фабиш
Лукаш
7
Jan
Mizerak
23
Фашко
Михал
6
Кесе
Кристи
8
Галлович
Давид
14
Анаане
Тиджани
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
51
Stanislav
Danko
17
Вашко
Филип
4
Зубайру
Абдул
8
Yushi
Shimamura
20
Яношик
Лукаш
93
Ван
Кессел
Гино
Кошице
5-4-1
Михаловце
4-4-2

История личных встреч

Кошице
Михаловце

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 2 0.13
Пачинда Эрик 2 0.13
Фашко Михал 1 0.06
Лачны Милош 1 0.06
Грессак Лукас 1 0.06
Петрак Бернард 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Галлович Давид 1 0.06
Marcel Vasil 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.31
Ван Кессел Гино 2 0.13
Issa Adekunle 2 0.13
Марьянович Саша 1 0.06
Магда Даниэль 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 1
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Вашко Филип 1 0
Lukas Simko 1 0

Результаты матчей

Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8
Кошице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

1
1
Кошице
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Михаловце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
2
29%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
6
29%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

35
33
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
8
23%
5
15%
1-15
6
17%
9
27%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
6
17%
3
9%
61-75
7
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0
СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0
Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0

Результаты матчей

Кошице
Михаловце

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кошице
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 2 1 35 - 12 38
2.
Жилина
 15 10 2 3 33 - 19 32
3.
Спартак Трнава
 15 9 3 3 25 - 16 30
4.
ДАК
 15 8 3 4 26 - 17 27
5.
Железярне Подбрезова
 15 8 2 5 35 - 21 26
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 7 4 4 30 - 23 25
7.
Тренчин
 15 7 4 4 21 - 16 25
8.
Скалица
 15 5 2 8 13 - 18 17
9.
Ружомберок
 15 4 5 6 14 - 23 17
10.
Кошице
 16 3 1 12 12 - 36 10
11.
Михаловце
 16 0 5 11 12 - 35 5
12.
Злате Моравце
 15 0 3 12 7 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 0 1 25 - 14 21
2.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 8 0 3 5 5 - 17 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 8 6 2 0 15 - 8 20
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 16 - 7 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
10.
Кошице
 8 1 0 7 7 - 20 3
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 7 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Тренчин Бариш Дамьян 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Медвед Жан сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Bernard Petrak бьет в цель!
  • 85'
    Stanislav Danko сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Магда Даниэль бьет в цель!
  • 85'
    Jan Mizerak уходит с поля. Bernard Petrak выходит вместо него
  • 81'
    Кесе Кристи уходит с поля. Miroslav Sovic выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Яношик Лукаш пробил пенальти, но не смог забить!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Кошице 2:1 Михаловце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     