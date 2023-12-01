Тур: 16. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
1:0
17' ГолАнаане Тиджани
35' Желтая карточкаФрелих Жига
1:0
41' Не забитый пенальтиЯношик Лукаш
58' Желтая карточкаЕржабек Михал
78' Желтая карточкаPeter Struhar
1:1
85' ГолМагда Даниэль
2:1
90' ГолПетрак Бернард
90'+5
Ход матча
17'
1:0
35'
41'
1:0
58'
78'
85'
1:1
90'
2:1
22
Кира
Матуш
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 erik LienerПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Franck Bahi
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Кошице
Михаловце
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|2
|0.13
|Пачинда Эрик
|2
|0.13
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Лачны Милош
|1
|0.06
|Грессак Лукас
|1
|0.06
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Галлович Давид
|1
|0.06
|Marcel Vasil
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|2
|0.13
|Issa Adekunle
|2
|0.13
|Марьянович Саша
|1
|0.06
|Магда Даниэль
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|1
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|4
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Вашко Филип
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
8
Кошице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
1
1
Кошице
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Михаловце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
2
29%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
6
29%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
35
33
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
8
23%
5
15%
1-15
6
17%
9
27%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
6
17%
3
9%
61-75
7
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0
СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0
Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0
Результаты матчей
Кошице
Михаловце
Точный счет
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кошице
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
97
511
214
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (6)
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4