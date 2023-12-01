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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Санкт-Паули
2:0
Перерыв
Гамбург
0'
1:0
15' Гол
Ирвайн Джексон
2:0
27' Гол в свои ворота
Фернандеш Даниэль
29' Желтая карточка
Рамос Гильерме
44' Желтая карточка
Мефферт Йонас

Ход матча

15'
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
1:0
27'
Фернандеш Даниэль
2:0
29'
 
Рамос Гильерме
44'
 
Мефферт Йонас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
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Санкт-Паули
Ничья
Гамбург
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22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Санкт-Паули
3-4-3
Гамбург
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Гамбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.47
Эггештайн Йоханнес 6 0.4
Elias Saad 3 0.2
Ирвайн Джексон 2 0.13
Oladapo Afolayan 2 0.13
Меткалф Коннор 2 0.13
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Рицка Ларс 1 0.07
Бухальфа Карло 1 0.07
Philipp Treu 1 0.07
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 10 0.67
Бенеш Ласло 7 (3) 0.47
Джатта Бейкери 3 0.2
Мухайм Миро 2 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.07
Рейс Людовит 1 0.07
Ферай Иммануэль 1 0.07
Мефферт Йонас 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Рамос Гильерме 1 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Elias Saad 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Рамос Гильерме 3 1
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
10
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
17
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гамбург
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
6
55%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
50%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

27
28
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
4
15%
3
11%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
6
22%
3
11%
46-60
3
11%
7
25%
61-75
7
26%
7
25%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Гамбург

Точный счет

0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
1.5
9
5
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 15 9 6 0 29 - 11 33
2.
Гамбург
 0:2 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 1:0 15 5 1 9 24 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 0:1 15 1 4 10 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:2 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 2:0 8 5 3 0 17 - 4 18
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Шальке 04
 1:0 7 4 0 3 13 - 11 12
8.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
9.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
10.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
11.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
12.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
13.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 0:1 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 2:0 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 0:2 8 1 3 4 11 - 16 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 1:0 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 0:1 7 0 2 5 5 - 19 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 6
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