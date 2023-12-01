Тур: 15. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29153
2:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолИрвайн Джексон
2:0
27' Гол в свои воротаФернандеш Даниэль
29' Желтая карточкаРамос Гильерме
44' Желтая карточкаМефферт Йонас
2:1
58' ГолГлацель Роберт
2:2
60' ГолФерай Иммануэль
64' Желтая карточкаВаль Хауке
90' Желтая карточкаМикельбрансис Вильям
90'+10
Ход матча
15'
27'
29'
44'
58'
60'
2:2
64'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
585 Количество передач 392
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Philipp
Treu
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Санкт-Паули
Гамбург
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|7 (2)
|0.47
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.4
|Elias Saad
|3
|0.2
|Ирвайн Джексон
|2
|0.13
|Oladapo Afolayan
|2
|0.13
|Меткалф Коннор
|2
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.07
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.07
|Салиакас Манолис
|1
|0.07
|Рицка Ларс
|1
|0.07
|Бухальфа Карло
|1
|0.07
|Philipp Treu
|1
|0.07
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|11
|0.73
|Бенеш Ласло
|7 (3)
|0.47
|Джатта Бейкери
|3
|0.2
|Ферай Иммануэль
|2
|0.13
|Мухайм Миро
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.07
|Рейс Людовит
|1
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Рамос Гильерме
|1
|0.07
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Elias Saad
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Джатта Бейкери
|5
|0
|Рамос Гильерме
|3
|1
|Хайер Моритц
|4
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Микельбрансис Вильям
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гамбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
13
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
17
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Гамбург
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
4
25%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
6
38%
3
21%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
3
43%
3
20%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
28
31
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
5
18%
3
10%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
7
25%
7
23%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3
Результаты матчей
Санкт-Паули
Гамбург
Точный счет
0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
61
35
25
26
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
105
411
312
213
114
213
114
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3