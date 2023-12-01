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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 29153
Санкт-Паули
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
15' Гол
Ирвайн Джексон
2:0
27' Гол в свои ворота
Фернандеш Даниэль
29' Желтая карточка
Рамос Гильерме
44' Желтая карточка
Мефферт Йонас
2:1
58' Гол
Глацель Роберт
2:2
60' Гол
Ферай Иммануэль
64' Желтая карточка
Валь Хауке
90' Желтая карточка
Микельбрансис Вильям
90'+10

Ход матча

15'
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
1:0
27'
Фернандеш Даниэль
2:0
29'
 
Рамос Гильерме
44'
 
Мефферт Йонас
46'
 
Жан-Люк Домпе
Пореба Лукаш
58'
2:1
Глацель Роберт
(Ван дер Бремпт Игнасе)
60'
2:2
Ферай Иммануэль
(Жан-Люк Домпе)
64'
Валь Хауке
 
67'
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
 
67'
Аменийдо Этьенн
Elias Saad
 
75'
 
Микельбрансис Вильям
Ван дер Бремпт Игнасе
80'
Oladapo Afolayan
Эггештайн Йоханнес
 
81'
 
Озтунали Левин
Кёнигсдёрффер Рансфорд
86'
Мауридес Жуниор
Меткалф Коннор
 
90'
 
Немет Ондраш
Жан-Люк Домпе
90'
 
Микельбрансис Вильям

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 585 Количество передач 392
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Санкт-Паули
3-4-3
Гамбург
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Гамбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.47
Эггештайн Йоханнес 6 0.4
Elias Saad 3 0.2
Ирвайн Джексон 2 0.13
Oladapo Afolayan 2 0.13
Меткалф Коннор 2 0.13
Смит Эрик 1 0.07
Аменийдо Этьенн 1 0.07
Салиакас Манолис 1 0.07
Рицка Ларс 1 0.07
Бухальфа Карло 1 0.07
Philipp Treu 1 0.07
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 11 0.73
Бенеш Ласло 7 (3) 0.47
Джатта Бейкери 3 0.2
Ферай Иммануэль 2 0.13
Мухайм Миро 2 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.07
Рейс Людовит 1 0.07
Мефферт Йонас 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Рамос Гильерме 1 0.07
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Elias Saad 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Валь Хауке 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 5 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Рамос Гильерме 3 1
Хайер Моритц 4 0
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Микельбрансис Вильям 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гамбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
13
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
17
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Гамбург
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
4
25%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
3
43%
3
20%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
8%
1
6%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
5
18%
3
10%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
7
25%
7
23%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Гамбург

Точный счет

0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
1
3
5
2.5
2
5
2
6
3.5
1
6
2
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
10
5
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
8.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
9.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
10.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
11.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
12.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
13.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
12.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Весь список
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