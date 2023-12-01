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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Шальке 04
1:0
Перерыв
Оснабрюк
0'
9' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
1:0
21' Гол
Каминьски Марцин

Ход матча

9'
Матричани Хеннинг
 
21'
Каминьски Марцин
(Зегуйн Пауль)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Оснабрюк
1.54
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6.55
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5.65
Все Коэффициенты
1
Ферманн
Ральф
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Теродде
Симон
1
Грилль
Леннарт
4
Гьямфи
Максвелл
6
Тальхаммер
Максимилиан
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
26
Dave
Gnaase
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
23
Ферхук
Йон
Шальке 04
4-2-3-1
Оснабрюк
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Оснабрюк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМС
5:1
ТМК
2:3
К
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.2
Ласм Бриан 3 0.2
Полтер Себастьян 3 (1) 0.2
Оуведжан Томас 2 0.13
Теродде Симон 2 0.13
Каминьски Марцин 2 0.13
Yusuf Kabadayi 2 0.13
Мёркин Дерри 1 0.07
Мор Тобиас 1 0.07
Темпельман Лино 1 0.07
Форсан Эудраого 1 0.07
Латца Данни 1 0.07
Дрекслер Доминик 1 0.07
Калаш Томаш 1 0.07
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Идризи Бленди 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.33
Dave Gnaase 2 0.13
Конте Кристиан 2 0.13
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.13
Florian Kleinhansl 1 0.07
Теше Роберт 1 0.07
Диаките Умар 1 0.07
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Караман Кенан 2 1
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Теше Роберт 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Ферхук Йон 2 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Виманн Никлас 0 1
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

3
5
Шальке 04
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Оснабрюк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
3
60%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
5
21%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
8
33%
1
7%
61-75
6
25%
5
36%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
9%
4
12%
1-15
9
28%
2
6%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
8
25%
5
15%
46-60
2
6%
9
27%
61-75
7
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1

Результаты матчей

Шальке 04
Оснабрюк

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
5:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
4
4
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
1
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
5
9
5
9
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 15 9 6 0 29 - 11 33
2.
Гамбург
 0:2 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 1:0 15 5 1 9 24 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 0:1 15 1 4 10 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:2 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 2:0 8 5 3 0 17 - 4 18
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Шальке 04
 1:0 7 4 0 3 13 - 11 12
8.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
9.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
10.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
11.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
12.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
13.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 0:1 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 2:0 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 0:2 8 1 3 4 11 - 16 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 1:0 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 0:1 7 0 2 5 5 - 19 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Зегуйн Пауль сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Каминьски Марцин бьет в цель!
  • 9'
    Матричани Хеннинг получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Оснабрюк
1.54
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6.55
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5.65
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Шальке 04
Оснабрюк
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