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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 62093
Шальке 04
4:0
Конец матча
Оснабрюк
0'
9' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
1:0
21' Гол
Каминьски Марцин
46' Желтая карточка
Айдини Басхким
2:0
48' Гол
Зегуйн Пауль
54' Желтая карточка
Ласм Бриан
3:0
63' Пенальти
Теродде Симон
4:0
70' Гол в свои ворота
Florian Kleinhansl
71' Желтая карточка
Ферхук Йон
90'+6

Ход матча

9'
Матричани Хеннинг
 
21'
Каминьски Марцин
(Зегуйн Пауль)
1:0
46'
 
Айдини Басхким
48'
Зегуйн Пауль
(Каминьски Марцин)
2:0
54'
Ласм Бриан
 
63'
Теродде Симон
3:0
64'
Keke Topp
Ласм Бриан
 
69'
 
Lukas Kunze
Тальхаммер Максимилиан
69'
 
Ниманн Ноэль
Dave Gnaase
70'
Florian Kleinhansl
4:0
71'
 
Ферхук Йон
74'
Бруннер Седрик
Матричани Хеннинг
 
83'
Темпельман Лино
Мор Тобиас
 
83'
Идризи Бленди
Теродде Симон
 
83'
 
Кель Ларс
Кюизанс Микаэль
84'
 
Florian Bahr
Florian Kleinhansl
88'
 
Вридт Квази
Ферхук Йон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 535 Количество передач 374
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Ферманн
Ральф
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Теродде
Симон
1
Грилль
Леннарт
4
Гьямфи
Максвелл
6
Тальхаммер
Максимилиан
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
26
Dave
Gnaase
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
23
Ферхук
Йон
Шальке 04
4-2-3-1
Оснабрюк
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Оснабрюк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМС
5:1
ТМК
2:3
К
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.2
Теродде Симон 3 (1) 0.2
Ласм Бриан 3 0.2
Полтер Себастьян 3 (1) 0.2
Оуведжан Томас 2 0.13
Каминьски Марцин 2 0.13
Yusuf Kabadayi 2 0.13
Зегуйн Пауль 1 0.07
Мёркин Дерри 1 0.07
Мор Тобиас 1 0.07
Темпельман Лино 1 0.07
Форсан Эудраого 1 0.07
Латца Данни 1 0.07
Дрекслер Доминик 1 0.07
Калаш Томаш 1 0.07
Шалленберг Рон 0 0
Идризи Бленди 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.33
Dave Gnaase 2 0.13
Конте Кристиан 2 0.13
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.13
Florian Kleinhansl 1 0.07
Теше Роберт 1 0.07
Диаките Умар 1 0.07
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Караман Кенан 2 1
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Ласм Бриан 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 5 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Виманн Никлас 0 1
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

3
5
Шальке 04
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
4
27%
3
50%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
2
17%
7
33%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Забито

27
15
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
9
33%
2
13%
61-75
6
22%
5
33%
76-90

Пропущено

33
36
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
9%
4
11%
1-15
9
27%
3
8%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
3
9%
10
28%
61-75
7
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1

Результаты матчей

Шальке 04
Оснабрюк

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
5:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
4
4
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
6
9
2.5
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
8.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
9.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
10.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
11.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
12.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
13.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
14.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
12.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Весь список
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    • 48'
      Каминьски Марцин сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Зегуйн Пауль бьет в цель!
    • 46'
      Айдини Басхким получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Зегуйн Пауль сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Каминьски Марцин бьет в цель!
    • 9'
      Матричани Хеннинг получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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