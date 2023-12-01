Тур: 15. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 62093
0'
9' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
1:0
21' ГолКаминьски Марцин
46' Желтая карточкаАйдини Басхким
2:0
48' ГолЗегуйн Пауль
54' Желтая карточкаЛасм Бриан
3:0
63' ПенальтиТеродде Симон
4:0
70' Гол в свои воротаFlorian Kleinhansl
71' Желтая карточкаФерхук Йон
90'+6
Ход матча
21'
1:0
46'
48'
2:0
54'
63'
3:0
64'
70'
71'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
535 Количество передач 374
-
57 Владение мячом, % 43
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
28 Florian Bahr
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Шальке 04
Оснабрюк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|3
|0.2
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.2
|Ласм Бриан
|3
|0.2
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.2
|Оуведжан Томас
|2
|0.13
|Каминьски Марцин
|2
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.13
|Зегуйн Пауль
|1
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.07
|Мор Тобиас
|1
|0.07
|Темпельман Лино
|1
|0.07
|Форсан Эудраого
|1
|0.07
|Латца Данни
|1
|0.07
|Дрекслер Доминик
|1
|0.07
|Калаш Томаш
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.33
|Dave Gnaase
|2
|0.13
|Конте Кристиан
|2
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.13
|Florian Kleinhansl
|1
|0.07
|Теше Роберт
|1
|0.07
|Диаките Умар
|1
|0.07
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|4
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Мёркин Дерри
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|5
|1
|Dave Gnaase
|5
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
3
5
Шальке 04
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
4
27%
3
50%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
2
17%
7
33%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
3
20%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
6
29%
5
33%
76-90
Забито
27
15
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
9
33%
2
13%
61-75
6
22%
5
33%
76-90
Пропущено
33
36
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
9%
4
11%
1-15
9
27%
3
8%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
8
24%
6
17%
46-60
3
9%
10
28%
61-75
7
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Результаты матчей
Шальке 04
Оснабрюк
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
5:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
44
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
510
69
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3