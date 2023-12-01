Первый тайм

16' Милинкович-Савич в центре поля получил локтем по лицу от Фофана, главный арбитр просмотрел это нарушение.

14' Как сейчас не забивает Майкл! Аль-Акиди, выбивая снаряд, попал в ногу Митровичу, круглый отскочил 96-му номеру хозяев, но он пробил точно во вратаря гостей!

13' Отавио у линии чужой штрафной забрался в положение "вне игры".

11' И отвечает моментом на момент Талиска! Шикарный финт в штрафной исполнил бразилец, обдурив двух защитников, вышел на ударную позицию, но пробил над перекладиной ворот Буну!

9' Невеш выполнил подачу с угла поля, которую головой завершал Кулибали! Над перекладиной прошёл мяч!

8' И вновь Аль-Давсари прощает "Аль-Наср"! Пошла подача Ричарда от правой бровки, Аль-Акиди ошибся на выходе, а капитан хозяев не попал в пустые ворота с линии штрафной!