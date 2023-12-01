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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 19'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
Прогнозы 214
Аль-Хиляль Эр-Рияд 33.2% (71)
X 17.3% (37)
Аль-Наср Эр-Рияд 49.5% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
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37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
22
Милинкович-Савич
Сергей
8
Невеш
Рубен
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
77
Брозович
Марсело
6
Фофана
Секо
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
2.11

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Среднее время на гол

73
75

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.47
1.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
55

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.73
Малком Филипе 9 0.6
Аль-Давсари Салем 6 (2) 0.4
Милинкович-Савич Сергей 4 0.27
Канно Мохамед 2 0.13
Аль-Давсари Нассер 2 0.13
Аль-Хамдан Абдулла 2 0.13
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.07
Ричард Майкл 1 0.07
Кулибали Калиду 1 0.07
Аль-Шахрани Яссер 1 0.07
Аль-Шехри Салех 1 0.07
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.07
Невеш Рубен 0 0
Неймар 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Фарадж Салман 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 15 (3) 1
Талиска Андерсон 8 0.53
Мане Садио 6 0.4
Отавио Эдмилсон 3 0.2
Гариб Абдуррахман 1 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Теллес Алекс 1 0.07
Аль-Наджи Сами 1 0.07
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.07
Аль-Амри Абдулела 1 0.07
Брозович Марсело 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 5 0
Невеш Рубен 4 0
Абдулхамид Сауд 2 0
Милинкович-Савич Сергей 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Буну Яссин 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Шехри Салех 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0
Ричард Майкл 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

26
17
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
6
27%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
5
23%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
15%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
31%
3
18%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

42
39
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
0 Не забивали 1
5
12%
6
15%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
7
17%
9
23%
31-45
5
12%
9
23%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
14
33%
8
21%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:9
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
9
1 раз 14%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
6
1
5
2
2.5
5
2
3
4
3.5
2
5
1
6
4.5
2
5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
12
2
7
7
2.5
8
6
4
10
3.5
4
10
2
12
4.5
2
12
2
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 15 12 3 0 43 - 8 39
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 15 11 2 2 39 - 15 35
3.
Аль-Ахли Джидда
 15 9 3 3 32 - 19 30
4.
Аль-Иттихад Джидда
 15 8 4 3 30 - 15 28
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 7 4 3 22 - 13 25
6.
Аль-Фатех
 14 7 3 4 29 - 21 24
7.
Аль-Иттифак
 14 6 5 3 20 - 15 23
8.
Дамак
 15 5 6 4 28 - 23 21
9.
Аль-Вахда Мекка
 14 6 1 7 26 - 28 19
10.
Аль-Фейха
 15 4 7 4 18 - 18 19
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 4 4 6 16 - 21 16
12.
Аль-Рияд
 15 4 4 7 14 - 29 16
13.
Аль-Таи
 14 4 2 8 18 - 30 14
14.
Абха
 15 4 1 10 17 - 37 13
15.
Аль-Халидж
 15 3 4 8 16 - 26 13
16.
Аль-Ахдуд
 14 3 1 10 10 - 23 10
17.
Аль-Раед Бурайда
 14 2 3 9 15 - 26 9
18.
Аль-Хазм
 15 1 5 9 15 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 8 6 2 0 17 - 3 20
2.
Аль-Ахли Джидда
 8 6 2 0 15 - 4 20
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Аль-Таавун Бурайда
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Аль-Иттихад Джидда
 7 4 1 2 17 - 12 13
6.
Аль-Таи
 7 4 1 2 13 - 13 13
7.
Дамак
 7 3 4 0 17 - 10 13
8.
Аль-Вахда Мекка
 8 4 1 3 18 - 14 13
9.
Аль-Иттифак
 7 3 3 1 12 - 9 12
10.
Абха
 8 4 0 4 10 - 17 12
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 3 2 1 10 - 6 11
12.
Аль-Фатех
 7 3 1 3 15 - 12 10
13.
Аль-Рияд
 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
Аль-Фейха
 8 1 4 3 6 - 9 7
15.
Аль-Раед Бурайда
 7 2 0 5 8 - 15 6
16.
Аль-Халидж
 7 1 3 3 7 - 11 6
17.
Аль-Хазм
 7 1 1 5 8 - 25 4
18.
Аль-Ахдуд
 7 1 0 6 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 7 6 1 0 26 - 5 19
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Аль-Иттихад Джидда
 8 4 3 1 13 - 3 15
4.
Аль-Фатех
 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Аль-Фейха
 7 3 3 1 12 - 9 12
6.
Аль-Иттифак
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Аль-Таавун Бурайда
 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Аль-Ахли Джидда
 7 3 1 3 17 - 15 10
9.
Дамак
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Аль-Ахдуд
 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Аль-Рияд
 7 2 1 4 8 - 18 7
12.
Аль-Халидж
 8 2 1 5 9 - 15 7
13.
Аль-Вахда Мекка
 6 2 0 4 8 - 14 6
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 8 1 2 5 6 - 15 5
15.
Аль-Хазм
 8 0 4 4 7 - 16 4
16.
Аль-Раед Бурайда
 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Аль-Таи
 7 0 1 6 5 - 17 1
18.
Абха
 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 15 (7)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 11 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 11 (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 9 (4)
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 6
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 6
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 4
Аль-Раед Бурайда Аль-Беше Мансор 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Милинкович-Савич в центре поля получил локтем по лицу от Фофана, главный арбитр просмотрел это нарушение.
  • Опасный момент
    14'
    Как сейчас не забивает Майкл! Аль-Акиди, выбивая снаряд, попал в ногу Митровичу, круглый отскочил 96-му номеру хозяев, но он пробил точно во вратаря гостей!
  • Офсайд
    13'
    Отавио у линии чужой штрафной забрался в положение "вне игры".
  • Опасный момент
    11'
    И отвечает моментом на момент Талиска! Шикарный финт в штрафной исполнил бразилец, обдурив двух защитников, вышел на ударную позицию, но пробил над перекладиной ворот Буну!
  • Угловой
    9'
    Невеш выполнил подачу с угла поля, которую головой завершал Кулибали! Над перекладиной прошёл мяч!
  • Опасный момент
    8'
    И вновь Аль-Давсари прощает "Аль-Наср"! Пошла подача Ричарда от правой бровки, Аль-Акиди ошибся на выходе, а капитан хозяев не попал в пустые ворота с линии штрафной!
  • 7'
    Мане с левого угла штрафной из-под Ричарда пытался навесить в направлении Роналду, круглый прилетел в руки Буну.
  • 6'
    Голкипер гостей Аль-Акиди поймал снаряд после навеса с левого фланга.
  • Опасный момент
    4'
    И ещё момент у хозяев! Мог открывать счёт Аль-Давсари, но из центра штрафной пробил он намного выше створа!
  • Опасный момент
    3'
    После обреза Брозовича Митрович в штрафной получил пас от Малкома, ушёл на замахе от защитника и пробил рядом с дальней стойкой!
  • Фол, нарушение
    2'
    На бровке Ричард сфолил на Садио Мане.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! Поехали!
  • До матча
  • Анонс
    Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня мы с вами посмотрим центральный матч первого круга саудовской Премьер-Лиги между лидерами — командами "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср"! Для вас трансляцию этой встречи проведу я, Сергей Краснов! 
Прогнозы 214
Аль-Хиляль Эр-Рияд 33.2% (71)
X 17.3% (37)
Аль-Наср Эр-Рияд 49.5% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
1.95
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4.47
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
32.6% (71)
Ничья
17% (37)
Аль-Наср Эр-Рияд
50.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (84)
Меньше
25.66% (29)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
20.2% (44)
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
11.5% (25)
1:1 Ничья
8.7% (19)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3.7% (8)
2:2 Ничья
3.7% (8)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0.9% (2)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
0.9% (2)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0.9% (2)
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