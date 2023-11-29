Тур: 15. Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда.
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
2.11
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
1.47
1.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
55
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.79
|Малком Филипе
|9
|0.64
|Аль-Давсари Салем
|6 (2)
|0.43
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.29
|Канно Мохамед
|2
|0.14
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.14
|Аль-Хамдан Абдулла
|2
|0.14
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.07
|Ричард Майкл
|1
|0.07
|Кулибали Калиду
|1
|0.07
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.07
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.07
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.07
|Невеш Рубен
|0
|0
|Неймар
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|15 (3)
|1.07
|Талиска Андерсон
|8
|0.57
|Мане Садио
|6
|0.43
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.21
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.07
|Лапорт Эмерик
|1
|0.07
|Теллес Алекс
|1
|0.07
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.07
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.07
|Брозович Марсело
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|5
|0
|Невеш Рубен
|4
|0
|Абдулхамид Сауд
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Шехри Салех
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
|Ричард Майкл
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
26
17
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
27
18
Голы по времени матча
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
6
27%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
5
23%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
15%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
8
31%
3
18%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
42
39
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
0 Не забивали 1
5
12%
6
15%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
7
17%
9
23%
31-45
5
12%
9
23%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
14
33%
8
21%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:9
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
9
1 раз 14%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
52
34
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
86
410
410
212
212
212
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|15 (7)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|11 (3)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|9 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|9 (3)
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 6
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 5
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 4
|Аль-Раед Бурайда
|Аль-Беше Мансор
|1 4
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|5
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
48.8% (20)
Ничья
17.1% (7)
Аль-Наср Эр-Рияд
34.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
39% (16)
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
24.4% (10)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.3% (3)
2:2 Ничья
7.3% (3)
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