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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Палермо
0:1
Перерыв
Катанзаро
0'
10' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
16' Желтая карточка
Вандепутте Яри
0:1
44' Гол
Йемелло Пьетро

Ход матча

10'
Ди Мариано Франческо
 
16'
 
Вандепутте Яри
44'
0:1
Йемелло Пьетро

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Катанзаро
6.50
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3.70
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3.85
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Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
7
Манкузо
Леонардо
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Палермо
3-4-3
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Палермо
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СC
0:0
СC
0:0
СC
1:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.27
Манкузо Леонардо 3 0.2
Штулац Лео 2 0.13
Лучиони Фабио 2 0.13
Хендерсон Лиам 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Солери Эдоардо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Инсинье Роберто 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Кулибали Мамаду 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.33
Бьяши Томмазо 4 0.27
Йемелло Пьетро 3 0.2
Верна Лука 2 0.13
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.13
Сунас Димитрис 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бриньола Энрико 1 0.07
Гион Андреа 1 0.07
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Штулац Лео 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Бригенти Николо 3 0
Panos Katseris 3 0
Миранда Кевин 1 1
Шитум Марио 2 0
Бьяши Томмазо 2 0
Вандепутте Яри 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

10
9
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Катанзаро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
8
42%
3
15%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
5
45%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1

Результаты матчей

Палермо
Катанзаро

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Катанзаро
 1:0 15 8 3 4 23 - 18 27
4.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
5.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Палермо
 0:1 15 7 3 5 19 - 12 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 14 5 4 5 17 - 14 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
13.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 14 1 5 8 13 - 19 8
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 1:0 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Палермо
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 0:1 7 4 2 1 10 - 4 14
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Катанзаро
 1:0 8 4 2 2 11 - 9 14
5.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
6.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
12.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Йемелло Пьетро бьет в цель!
  • 16'
    Вандепутте Яри получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Катанзаро.
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Палермо
Ничья
Катанзаро
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