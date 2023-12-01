Тур: 15. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
10' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
16' Желтая карточкаВандепутте Яри
0:1
44' ГолЙемелло Пьетро
Ход матча
16'
44'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
История личных встреч
Палермо
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.27
|Манкузо Леонардо
|3
|0.2
|Штулац Лео
|2
|0.13
|Лучиони Фабио
|2
|0.13
|Хендерсон Лиам
|1
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|Солери Эдоардо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Инсинье Роберто
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Мамаду
|1
|0.07
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.07
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|4
|0.27
|Йемелло Пьетро
|3
|0.2
|Верна Лука
|2
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.13
|Сунас Димитрис
|1
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.07
|Бриньола Энрико
|1
|0.07
|Гион Андреа
|1
|0.07
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Штулац Лео
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Panos Katseris
|3
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Бьяши Томмазо
|2
|0
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
10
9
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Катанзаро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
8
42%
3
15%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
5
45%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1
Результаты матчей
Палермо
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палермо
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
77
311
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|3.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|0:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|14 - 13
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|9.
|14
|5
|4
|5
|17 - 14
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|18.
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|14
|1
|5
|8
|13 - 19
|8
|20.
|14
|1
|4
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|5.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6