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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Палермо
1:2
Конец матча
Катанзаро
0'
10' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
16' Желтая карточка
Вандепутте Яри
0:1
44' Гол
Йемелло Пьетро
0:2
49' Гол
Бьяши Томмазо
61' Желтая карточка
Panos Katseris
68' Желтая карточка
Alessio Buttaro
75' Желтая карточка
Помпетти Марко
1:2
82' Гол
Штулац Лео
90' Желтая карточка
Штулац Лео
90' Желтая карточка
Брунори Маттео
90' Желтая карточка
Оливери Андреа
90' Желтая карточка
Миранда Кевин
90'+9
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
7
Манкузо
Леонардо
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Палермо
3-4-3
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Палермо
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СC
0:0
СC
0:0
СC
1:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.27
Манкузо Леонардо 3 0.2
Штулац Лео 3 0.2
Лучиони Фабио 2 0.13
Хендерсон Лиам 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Солери Эдоардо 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Инсинье Роберто 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Кулибали Мамаду 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.33
Бьяши Томмазо 5 0.33
Йемелло Пьетро 4 0.27
Верна Лука 2 0.13
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.13
Сунас Димитрис 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бриньола Энрико 1 0.07
Гион Андреа 1 0.07
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Корини Эудженио 1 1
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Panos Katseris 4 0
Миранда Кевин 2 1
Бригенти Николо 3 0
Оливери Андреа 1 1
Шитум Марио 2 0
Бьяши Томмазо 2 0
Вандепутте Яри 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Помпетти Марко 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

10
9
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Катанзаро
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
7
58%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

20
22
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
9
45%
3
14%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
6
46%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1

Результаты матчей

Палермо
Катанзаро

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палермо
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
5.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
8.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
9.
Козенца
 14 5 4 5 17 - 14 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
13.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 14 1 5 8 13 - 19 8
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
7.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
3.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
6.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
12.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Kevin Miranda получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Оливери Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Штулац Лео получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Nicola Valente сделал результативную передачу.
  • 82'
    Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Йемелло Пьетро бьет в цель!
    • 16'
      Вандепутте Яри получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Палермо 1:2 Катанзаро онлайн

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