Тур: 15. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
10' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
16' Желтая карточкаВандепутте Яри
0:1
44' ГолЙемелло Пьетро
0:2
49' ГолБьяши Томмазо
61' Желтая карточкаPanos Katseris
68' Желтая карточкаAlessio Buttaro
75' Желтая карточкаПомпетти Марко
1:2
82' ГолШтулац Лео
90' Желтая карточкаШтулац Лео
90' Желтая карточкаБрунори Маттео
90' Желтая карточкаОливери Андреа
90' Желтая карточкаМиранда Кевин
90'+9
Ход матча
16'
44'
0:1
49'
0:2
61'
68'
75'
82'
1:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
375 Количество передач 432
-
49 Владение мячом, % 51
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
История личных встреч
Палермо
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.27
|Манкузо Леонардо
|3
|0.2
|Штулац Лео
|3
|0.2
|Лучиони Фабио
|2
|0.13
|Хендерсон Лиам
|1
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|Солери Эдоардо
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Инсинье Роберто
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Мамаду
|1
|0.07
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.07
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|5
|0.33
|Йемелло Пьетро
|4
|0.27
|Верна Лука
|2
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.13
|Сунас Димитрис
|1
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.07
|Бриньола Энрико
|1
|0.07
|Гион Андреа
|1
|0.07
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бригенти Николо
|3
|0
|Оливери Андреа
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Бьяши Томмазо
|2
|0
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
10
9
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Катанзаро
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
7
58%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
20
22
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
9
45%
3
14%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
6
46%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0
Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1
Результаты матчей
Палермо
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Палермо
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
87
312
312
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6