Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

39' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.

38' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' СК Дармштадт пытается что-то создать.

32' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

30' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт в офсайде

25' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

23' Шабо Юлиан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Кёльн

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи

17' Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде

17' СК Дармштадт пытается что-то создать.

16' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

16' Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

15' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' СК Дармштадт пытается что-то создать.

13' Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Кёльн

12' Гьясула Клаус не смог попасть в створ ударом издали

11' СК Дармштадт пытается что-то создать.

11' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' СК Дармштадт пытается что-то создать.

10' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' СК Дармштадт пытается что-то создать.

6' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде

1' СК Дармштадт пытается что-то создать.

1' СК Дармштадт начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру