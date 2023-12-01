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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Дармштадт
0:0
Перерыв
Кёльн
0'
18' Желтая карточка
Кайнц Флориан

Ход матча

18'
 
Кайнц Флориан
23'
Кемпе Тобиас
Мелем Марвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 142 Количество передач 272
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 115
Дармштадт 24.3% (28)
X 55.7% (64)
Кёльн 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дармштадт
Ничья
Кёльн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
23
Гьясула
Клаус
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
22
Сейдель
Аарон
18
Хонзак
Матиас
1
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Дармштадт
4-5-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Кёльн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:3
Б
1:6
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.23
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.23
Скарке Тим 3 0.23
Бадер Маттиас 1 0.08
Нюрнбергер Фабиан 1 0.08
Хонзак Матиас 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Маглица Матей 1 0.08
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 3 0.23
Кайнц Флориан 3 (3) 0.23
Вальдшмидт Лука 2 0.15
Майна Линтон 1 0.08
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Торстен Либеркнехт 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Адамян Саркис 1 0
Зельке Дейви 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

3
4
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кёльн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

20
10
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
5
25%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Забито

14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
21%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

34
24
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
5
21%
16-30
5
15%
5
21%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1
Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 21 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 2 7 17 - 26 11
14.
Бохум
 Заявка 12 1 7 4 11 - 25 10
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 33 10
16.
Майнц
 Заявка 12 1 5 6 12 - 25 8
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 0:0 Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
10.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
14.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
15.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 14 3
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 34%, Кёльн: 66%.
  • 48'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 48'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Хайнц Доминик возвращается на поле.
  • 47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хайнц Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 46'
    Сейдель Аарон наказан за толчок Шабо Юлиан
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 45'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Кёльн: 64%.
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    • 44'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 44'
      Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 42'
      Холланд Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Гьясула Клаус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 41'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Кёльн: 68%.
    • 39'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Скарке Тим из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 38'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 34%, Кёльн: 66%.
    • 34'
      Судья свистит. Мюллер Янник атаковал сзади соперника. Это Зельке Дейви заработал своей команде штрафной
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Хайнц Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 31%, Кёльн: 69%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Шабо Юлиан из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Сейдель Аарон
    • 29'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 29'
      Мартель Эрик выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
    • 27'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Маглица Матей.
    • 26'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 26'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 25'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 37%, Кёльн: 63%.
    • 25'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хюберс Тимо
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 23'
      Мелем Марвин получил травму и заменен. Кемпе Тобиас выходит на поле.
    • 23'
      Шанс! Зельке Дейви из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 23'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 21'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 38%, Кёльн: 62%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Мелем Марвин пострадал.
    • 17'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Кайнц Флориан выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Маглица Матей.
    • 16'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Кёльн: 55%.
    • 14'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 14'
      Мартель Эрик из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Сейдель Аарон.
    • 13'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 12'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 12'
      Гьясула Клаус не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Тилманн Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 36%, Кёльн: 64%.
    • 9'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Безумный фол. Любичич Деян грубо играет против соперника. Пострадал Мелем Марвин
    • 8'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 7'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 6'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 37%, Кёльн: 63%.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
    • 4'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Мелем Марвин успешно блокирует удар.
    • 3'
      Тилманн Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Дармштадт 24.3% (28)
    X 55.7% (64)
    Кёльн 20% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Кёльн
    3.55
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    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.44
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Дармштадт
    24.3% (28)
    Ничья
    55.7% (64)
    Кёльн
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    88.18% (97)
    Нет
    11.82% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (59)
    2:1 Дармштадт
    13.9% (16)
    1:2 Кёльн
    13% (15)
    1:0 Дармштадт
    7% (8)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Кёльн
    2.6% (3)
    2:0 Дармштадт
    1.7% (2)
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    Дармштадт
    Кёльн
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